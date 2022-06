Seara vai apresentar relatório de despesas para a prefeitura

Representantes do hospital e do Executivo se reuniram nesta terça-feira; possível acordo está em pauta

O Hospital Seara, que anunciou o encerramento de suas atividades na quarta-feira passada devido a uma crise financeira, prepara um relatório de despesas e internações para entregar à Prefeitura de Americana nesta semana.

Apesar de o hospital já ter decidido pelo fechamento, o Executivo busca um acordo que possibilite a manutenção dos atendimentos. Representantes do Seara e da administração municipal estiveram reunidos nesta terça-feira.

Mais quatro pacientes receberam alta nesta terça, e outros cinco serão liberados até o fim de semana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Atualmente, a prefeitura paga uma subvenção de R$ 99.996,40 por mês ao hospital, que afirma precisar de mais. O Executivo compra oito leitos por mês ao custo de R$ 400 por paciente por um período máximo de três dias, mas as pessoas ficam internadas, em média, de 45 dias a dois meses, segundo o Seara.

A prefeitura comunicou nesta terça que, “sensibilizada com a situação enfrentada pelo Hospital Seara, não está medindo esforços para que seja possível um apoio maior do que já vinha realizando”. A expectativa, de acordo com o Executivo, é que em breve haja uma definição sobre o assunto.

O Seara, por sua vez, se mostrou aberto a negociar. “A ideia é reduzir os custos dentro do possível e continuar com os diálogos para obter recursos que possibilitem reverter o deficit atual por leito”, apontou.

Altas

Nesta terça, houve mais quatro altas no hospital, que disse liberar os pacientes de forma gradativa e com base numa análise clínica. Outros cinco serão liberados até o fim de semana.

No último dia 2, a diretoria decidiu, juntamente com a equipe médica, avaliar os pacientes que poderiam receber alta. Nessa verificação, o Seara colocou 50 deles em processo de alta médica, por estarem em condições de acompanhamento ambulatorial.

Desse total, 32 já foram liberados e estão com a família. Os outros 18 permanecem no hospital, por motivos como: ausência de um familiar responsável que possa buscar o paciente, desejo do interno de permanecer na instituição e ajuste de dosagem de medicação para posterior liberação.

“A equipe médica continua avaliando individualmente cada paciente e entendendo o melhor momento para serem encaminhados para tratamento ambulatorial”, pontuou o Seara, que hoje está com 47 pacientes internados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).