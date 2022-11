Seame: remando na mesma direção

O médico Eraldo Luiz Françozo exibe placa com os nomes das empresas doadoras do Seame - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O angiologista americanense Eraldo Luiz Françozo, de 58 anos, é o idealizador do projeto social Seame – Associação de Voluntários da Saúde, iniciativa filantrópica que já existe há dois anos e meio e que há alguns dias ganhou nova sede, localizada na Rua Riachuelo, 1139, Vila Santa Catarina.

Como o próprio slogan diz os voluntários da Seame doam tempo e trabalho em atendimentos gratuitos visando promover a saúde da população mais vulnerável. Entre as especialidades, além da angiologia e da clínica médica, estão dermatologia, endocrinologia pediátrica, fisioterapia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, neurologia, oncologia, ortopedia, pediatria, urologia, além de bionergética – B.E.M., osteopatia, psicologia e até veterinária, totalizando 14 médicos, além do trabalho de uma assistente social e outros profissionais.

Bem estruturado, o espaço da Seame conta com sala de espera, banheiros adaptados, quatro consultórios, sala de reunião e almoxarifado. “Quem vem aqui acha que é atendimento particular e se surpreende com o que conseguimos”, conta o médico. “A entidade é sem fins lucrativos e tudo aqui é fruto de doação e parceria”, ressalta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre as razões que motivaram Eraldo a dedicar vida e energia ao projeto estão razões nobres como o amor pela profissão, o amor ao próximo e o desejo de fazer a diferença no mundo. “Somos em mais de 200 milhões de brasileiros, então, se cada um fizer um pouquinho, com certeza construiremos um mundo melhor”, explica.

Começo

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora há mais de três décadas, o médico conta que tudo começou com algo que não saía de sua cabeça: precisava voltar a atender como vascular. A pausa nos atendimentos se deu pela criação de sua clínica de medicina do trabalho. Depois disso, visualizou o símbolo da Seame, assim como a frase “Todos remando na mesma direção”. Pouco depois a marca foi desenvolvida.

“Não foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu comigo. Na verdade, é comum, e quando não sigo minhas intuições, acabo quebrando a cabeça”, brinca.

Talvez por essa razão, e também pelo fato de ser espírita – apesar de fazer questão de esclarecer que o projeto não tem conotação religiosa -, ele acredita que essa é uma missão. “É muita clarividência, não dá para falar que é obra do acaso, porque isso seria muito simples, reflete”. Seguindo seu coração e em plena pandemia, ele iniciou o trabalho, na época em outra instituição, local que deixou há alguns meses.

Um dos marcos desse período foi a chegada de mais dois médicos, um casal de Santa Bárbara d’Oeste que apesar de aposentados, se ofereceu para atender gratuitamente também, em geriatria e ginecologia (suas respectivas especialidades), algo que despertou em Eraldo a vontade de expandir a ação. “Foi aí que minha ficha caiu e percebi que tinha algo grandioso nas mãos”.

Boas parcerias

Há dois meses, o médico teve a necessidade de procurar outro lugar, quando os sogros, compadecidos com o projeto, ofereceram gratuitamente o salão no qual a entidade rapidamente se instalou. Curiosamente, em apenas cinco semanas, com a contribuição de empresas e apoiadores, o custo de R$ 60 mil reais investidos na reforma e montagem do espaço foi suprido.

Agora, além de fechar parcerias com laboratórios para doações de exames, o projeto busca parcerias com serviços de imagem (raio x, tomografia etc.) e com farmácias. “Não adianta somente atender o paciente, precisar de um exame e não dar para fazer ou necessitar de um medicamento e não ter. Por essas razões, é tão importante que outras empresas contribuam”, explica o médico.

Daqui para frente

Além das parcerias, o Seame também precisa de contribuições financeiras para sua manutenção, além, é claro, de novos profissionais parceiros. “Toda ajuda é bem-vinda. Temos algumas deficiências e algumas especialidades cujas demandas são grandes. Psiquiatria, cardiologia, reumatologia, por exemplo, não temos. Para se ter uma ideia a psicóloga está com uma fila de espera de mais de 50 pessoas”.

Apesar da necessidade, Eraldo conta que todas as pessoas envolvidas no projeto (e são muitas), não foram “chamadas” para participar, mas sentiram o desejo no coração. “Aqui todo mundo tem a mesma energia e rema na mesma direção. Precisamos de voluntários que acreditem no projeto, que venham aqui, conheçam e sintam que podem ajudar”.

Questionado sobre o que ele mais gosta no Seame, o médico afirma. “O momento mais gratificante é o dia da alta. Todo dinheiro que ganhei durante minha vida toda não equivale ao que ganho hoje com palavras, abraços e gratidão. A satisfação de ver pessoas saindo daqui curadas e felizes, não tem preço”, diz.

Já sobre os sonhos para o futuro, seu desejo é expandir o projeto para outros médicos de vários municípios do Brasil. “Imagina se isso disseminar?”, sugere, sorrindo. Que assim seja.

Para mais informações sobre o projeto Seame, é possível tê-las pelo WhatsApp (19) 99406-5555.