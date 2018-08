‘Se não tivesse pulso firme, seria inviável’, diz Omar sobre administração

Uma administração com os pés no chão, focada em resolver os principais problemas da cidade e não em obras “faraônicas”. É assim que o prefeito Omar Najar (MDB) resume seus anos à frente da prefeitura de Americana. Nessa entrevista ao LIBERAL, o empresário comentou sobre as dívidas que encontrou ao abrir o “cofre” do município e o que a população pode esperar para os próximos anos.

“Qualquer prefeito que assumisse, se não tivesse pulso firme, seria inviável administrar a cidade. Fora isso, nós não procuramos fazer nada de grandes obras, e sim recuperar o que estava parado”, afirma. Entre as principais ações, o chefe do Executivo citou a busca pela recuperação financeira das contas públicas, as reformas do Teatro Municipal Lulu Benencase e do OMA (Observatório Municipal de Americana). Para os próximos anos, o emedebista confirmou a troca de tubulação de água na região do São Manoel, para evitar enchentes no bairro.

Omar também falou um pouco sobre a relação com o pai, Abdo Najar, que governou o município entre 1969 e 1973 e é considerado um dos prefeitos mais queridos pela população. “Meu pai me dizia uma coisa: ‘Quando alguém te convidar para entrar na política, vire as costas pois essa pessoa não é sua amiga’, mas eu não o ouvi, fui teimoso e peguei essa ‘bomba’”, brinca o prefeito.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Qual é a maior realização do seu mandato e o que o senhor ainda não conseguiu fazer pela cidade?

Quando assumimos essa prefeitura, as despesas [com mão de obra] eram de 73% [da arrecadação total do município], e depois de anos de luta, de situações desagradáveis, porque ninguém quer mandar ninguém embora, atingir a faixa de 48% – mesmo com toda a crise que afeta o País -, foi nossa maior realização. Esse foi um dos grandes feitos, já que o município estava insustentável. Se qualquer prefeito que assumisse não tivesse pulso firme, seria inviável administrar a cidade. Fora isso, nós não procuramos fazer nada de grandes obras, e sim recuperar o que estava parado. A parceria com empresários nos permitiu reformar o Teatro Municipal e fazer a revitalização do OMA. A situação era grave, continua difícil, mas com ajuda dos deputados, conseguimos emendas para recapeamento. Estamos fazendo a estação de tratamento de Esgoto da Balsa, que é um marco. Existem projetos para o ano que vem de fazer reservatórios em bairros onde a população aumentou e a água chega às casas sem pressão. Serão pelo menos seis reservatórios em bairros que o DAE [Departamento de Água e Esgoto] está analisando como mais problemáticos.

Qual a sua maior frustração em todos esses anos à frente da prefeitura?

Existia uma ‘caixa-preta’ na prefeitura, que ninguém sabia o que tinha dentro, e fomos surpreendidos com dívidas que o município vai sofrer, por pelo menos, mais uns dez anos. São processos de precatórios [requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar do município o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva] que passam da casa de R$ 80 milhões, além de dinheiro que estamos devolvendo para o Estado, em que a verba veio, mas o serviço não foi realizado… Então, a frustração vem porque pensei que ia deixar o município, não equilibrado, mas numa situação melhor, porque sabíamos do desmando de outras administrações. Achávamos que havia uma dívida de R$ 600 milhões e fomos surpreendidos com uma dívida de R$ 1,2 bilhão.

Quais trabalhos serão o foco para os próximos anos de mandato?

Queremos começar em breve a ETE [Estação de Tratamento de Esgoto] Carioba, que é um compromisso que nós assumimos com o Gaema [Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente]. Temos que fazer uma série de trocas de tubulação em Americana, já que são encanamentos antigos que não foram trocados. É uma situação para deixar a cidade tranquila e evitar vazamentos. Trocamos já alguns quilômetros de rede, e queremos dar essa continuidade. Além disso, recentemente foi aprovado o financiamento para a região do São Manoel, uma região que sofre com enchentes, vamos fazer um empréstimo de R$ 5 milhões para trocar a rede em todo o bairro… são coisas que não são grandiosas, não aparecem, mas são fundamentais para o município.

A saúde é um dos maiores problemas da cidade. O que a prefeitura tem feito para resolver e o que o senhor sente, pessoalmente, ao ouvir tantas reclamações?

É muito desagradável. A gente sente muito, mas infelizmente, essa é uma situação crônica, não só em Americana, mas em todo o País. O que temos sofrido bastante é com a judicialização, temos pago um valor elevado, que o município não tem suporte financeiro para aguentar. Até acho que essa seria uma responsabilidade do Governo Estadual, mas estão jogando nas nossas costas e estamos tentando fazer dentro do nosso limite, como cumprir as decisões judiciais de requisições, tratamentos, etc. Sabemos que [a saúde] é nosso calcanhar de Aquiles. A Ala 1 do Hospital Municipal, desde que foi inaugurado, nunca havia passado por reformas e agora ficou espetacular. Estamos iniciando a reforma da Ala 3, demos continuidade no anexo A para terminar o térreo… queremos fazer o que é necessário fazer para a cidade funcionar.

O trânsito é outro problema da cidade. O que o senhor tem a dizer sobre as atuais mudanças?

Muitas pessoas reclamam sobre os novos semáforos que vêm sendo instalados, mas importante dizer que isso foi um estudo do Detran [Departamento Estadual de Trânsito] de mobilidade urbana e consideraram pontos vermelhos, considerados perigosos, como a Avenida Brasil. É tudo por conta do Detran, não estamos usando dinheiro que poderia ser para a Saúde ou Educação em trânsito, esse dinheiro é do Detran, a prefeitura não está gastando nada. A Avenida Iacanga, reconheço, é necessário que seja melhor sincronizada. Sobre radar, eu sou contra, mas as pessoas não respeitam, e só cumprem quando mexe no bolso.

2018 marca os 50 anos da eleição do seu pai, Abdo Najar, que foi prefeito entre 1969 e 1973. As comparações são inevitáveis. Quais as diferenças entre as duas administrações?

Era uma outra época, tudo diferente. Quando ele assumiu, Americana tinha 70 mil habitantes, tinha um orçamento pequeno, hoje são 230 mil habitantes. Naquela época, sem fazer críticas, havia uma Câmara de Vereadores que não era remunerada, mas era formada por pessoas notáveis da cidade que ajudavam, e não ficavam de demagogia. Hoje, vereador se tornou uma profissão. Acho exagero Americana ter 19 vereadores, 13 seriam suficientes.

Quando jovem, o senhor se imaginou prefeito?

Nunca. E meu pai me dizia uma coisa: ‘Quando alguém te convidar para entrar na política, vire as costas pois essa pessoa não é sua amiga’, mas eu não o ouvi, fui teimoso e peguei essa ‘bomba’.

Qual é o maior legado que o seu pai deixou para Americana?

Ele tinha uma visão interessante. Ele tinha essa questão de buscar diversificar a indústria e achava que seria importante trazer outros tipos de empresas, porque Americana vivia praticamente das tecelagens. Foi quando ele lutou para trazer a Goodyear, a Polyenka, entre outras empresas. Parece que ele já estava prevendo essa questão da crise na cidade até.

Seu mandato vai até 2020. Depois disso, vai continuar na política?

Ainda não penso nisso, mas espero que a população tenha discernimento para votar em uma pessoa que dê continuidade na seriedade, na transparência e no respeito que a gente trouxe. Acho que o próximo prefeito tem que ser muito transparente, abrir as contas, já que é direito do povo saber o que se passa dentro da prefeitura. Americana, para sair do buraco, vai precisar de alguns mandatos de prefeitos interessados em consertar o município.