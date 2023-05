Se não houver reajuste em Americana, uma hora a conta vai chegar, diz Leoncine

Vereador acredita que o município poderá ter problemas no futuro caso o subsídio dos parlamentares não aumente

Tucano falou sobre o assunto nesta quarta, no programa Liberal no Ar - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O vereador Lucas Leoncine (PSDB), de Americana, afirmou nesta quarta-feira que “uma hora a conta vai chegar” se não houver reajuste no subsídio para a próxima legislatura da câmara.

“Uma hora isso vai ser cobrado”, disse o tucano durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Conforme o LIBERAL noticiou na semana passada, os vereadores têm discutido a possibilidade de um aumento nos salários. Os novos valores valeriam a partir de 2025, para os próximos que forem eleitos.

O último reajuste foi aprovado pelo Legislativo em 2016 e entrou em vigor no ano seguinte. Desde então, cada parlamentar recebe R$ 10,3 mil mensais, menos o presidente, que tem uma remuneração de R$ 11,2 mil. Esses são os valores brutos.

Na discussão sobre o aumento, os parlamentares ainda não definiram um percentual. No entanto, o teto é a metade do salário dos deputados estaduais, que já têm subsídio fixado em R$ 34.774,64 para 2025. Portanto, os vereadores de Americana não poderão receber mais do que R$ 17.387,32.

A Lei Orgânica do município exige que a câmara defina o subsídio da próxima legislatura pelo menos 180 dias antes das eleições do próximo ano. Os parlamentares podem manter o valor atual, reajustá-lo ou reduzi-lo.

No entanto, Leoncine ressaltou que uma eventual manutenção precisa ser justificada. Caso contrário, o município poderá ter problemas jurídicos no futuro, segundo o tucano. Ele também destacou que, em algum momento, o reajuste precisará acontecer.

Cinco vereadores já se posicionaram contrários ao possível aumento. Quanto aos demais, a maioria, inclusive Leoncine, diz que ainda analisa a situação.