Savegnago abre vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos de idade

O Grupo Savegnago abriu na última sexta-feira (14) 500 vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos de idade. As oportunidades fazem parte do programa “50+ – Experiência que Transforma”, que irá abranger as unidades da RPT (Região do Polo Têxtil) em Americana, Sumaré e Hortolândia.

De acordo com o grupo, todas as lojas Savegnago terão oportunidades de emprego, mas o número de vagas por unidade não foi divulgado. O programa inclui homens, mulheres e PCD (Pessoas Com Deficiência) para atuação nas lojas, nos setores administrativos e de distribuição.

Todas as lojas terão oportunidades de emprego – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Com esse novo programa, buscamos ser um retrato da sociedade para que nossos clientes se sintam representados quando vão às nossas lojas fazer compras. Temos um quadro diverso de funcionários de todas as gerações, idades e gêneros, mas queremos fazer mais. Ao contratar pessoas com mais idade, não queremos apenas que venham trabalhar conosco, mas que também ensinem seus hábitos e seus valores”, disse o presidente executivo do grupo, Chalim Savegnago.

Interessados em participar do programa devem enviar currículo no site Carreira Grupo Savegnago. No endereço é possível também identificar as vagas abertas em cada cidade, para além do programa 50+.

Em Americana, por exemplo, existem vagas para operador de caixa e promotor de cartão. Em Sumaré, as oportunidades são para aprendiz, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de mercearia. Hortolândia, por fim, tem vagas para operador de depósito e operador de frios.

