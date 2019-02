Saúde recebe currículos para estágios

A Secretaria de Saúde de Americana está recrutando currículos para estágios nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Gestão Empresarial, Gestão em Recursos Humanos, Direito, Serviço Social, Farmácia, Jornalismo, Veterinária e Ciências Biológicas.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Os currículos irão compor o banco de dados do setor de Recursos Humanos, objetivando o preenchimento de futuras vagas. É importante que o estudante inclua a previsão do término do curso.

Os interessados poderão enviar o currículo para rhpsi@saudeamericana.com.br até o dia 15 de março.

Os estagiários vão atuar na sede da pasta ou em alguma unidade da Secretaria Municipal de Saúde. A jornada será de segunda a sexta-feira, com carga horária de 30 horas semanais. O valor da bolsa-estágio é de R$ 800, acrescido ainda de auxílio-transporte no valor de R$ 100.