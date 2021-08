Saúde realiza neste sábado mutirão de vacinação na região do Pós-Represa

Ação será feita no Centro Comunitário, na Rua Mico-Leão, no bairro Monte Verde

A Secretaria de Saúde de Americana realiza neste sábado, das 8 às 13 horas, um mutirão para vacinar contra o novo coronavírus (Covid-19) os moradores com 22 anos ou mais que residem nos assentamentos Monte Verde, Roseli Nunes, Milton Santos e Sobrado Velho, na região do pós-represa. A ação será feita no Centro Comunitário, na Rua Mico-Leão, no bairro Monte Verde.

Além da primeira dose aos moradores com 22 anos ou mais, os profissionais da saúde também aplicarão a segunda dose naqueles que já receberam a primeira aplicação e estão dentro do prazo para a conclusão do esquema vacinal.

O mutirão atende pedido feito pelos vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Juninho Dias (MDB). Gualter chegou a protocolar indicação na câmara em julho. No documento, divulgado pelo LIBERAL, o parlamentar argumenta ter sido procurado por moradores da região que relataram dificuldades para fazer o agendamento bem como para se deslocarem até os locais de vacinação.

O vereador Juninho Dias, por sua vez, se reuniu com os moradores no último sábado.“Além da distância, tendo em vista que muitas pessoas não tem transporte próprio e as linhas de ônibus são reduzidas, muitos não tem acesso a internet para fazer o agendamento on-line. Além disso também existe uma falta de informação muito grande aos moradores daquela região”, afirmou.

De acordo com o censo 2020, a região do pós-represa, compreendida pelo Assentamento Milton Santos e Colônia Sobrado Velho, além dos loteamentos Monte Verde, São Joaquim e Recanto das Águas, sendo todas áreas classificadas como zona rural, contava com 1.127 pessoas.