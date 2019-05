Saúde realiza campanha contra o câncer de boca

Aproveitando o dia D de vacinação contra a gripe, o setor de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Americana, irá realizar ações de prevenção ao câncer de boca no próximo sábado (4), das 8h às 17h.

Uma equipe composta por 16 dentistas e oito auxiliares de odontologia irá atuar nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Parque da Liberdade, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Parque das Nações e Jardim São Paulo. Serão realizadas avaliações nos pacientes que forem a esses locais em busca da vacina. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A campanha terá prosseguimento até o dia 30, quando todas as unidades realizarão as avaliações durante a semana, das 8h às 16h.

Nos casos em que for detectada alguma alteração, seja no lábio, gengiva, língua, bochecha ou céu da boca, o dentista irá encaminhar o paciente ao cirurgião bucomaxilofacial, com data previamente agendada. Após análise deste profissional, caso a lesão mereça ser investigada, ele irá solicitar a realização de uma biópsia.

Lembrando que qualquer pessoa pode fazer a autoavaliação, ou seja, ao notar alguma mancha ou ferida que persista há pelo menos 15 dias, deve-se procurar o dentista para uma avaliação do caso.

De acordo com o setor de saúde bucal, somente no ano passado foram registrados 15 mil casos de câncer bucal no Brasil, sendo o quinto tipo de câncer com maior incidência em homens no país.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.