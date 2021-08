Saúde oferece seis vagas de estágio em diversas áreas

A Secretaria de Saúde de Americana está oferecendo seis vagas em estágio remunerado nos cursos de Administração (três vagas), Gestão de Pessoas (duas vagas) e Contabilidade (uma vaga).

Para ingressar no estágio o aluno precisa estar matriculado no ensino técnico ou superior da área e estar cursando, no mínimo, o segundo semestre no período noturno.

O valor da bolsa do estágio é de R$ 800,00 mensais mais R$ 100,00 de auxílio-transporte. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Secretaria de Saúde no menu “serviços online”.

Estágio em educação

A Secretaria da Educação também anunciou vagas de estágio. Os estudantes devem estar cursando Pedagogia, Gestão Empresarial e Gestão de Recursos Humanos. A pasta não informou quantas vagas estão abertas.