Saúde mental: policiais têm dificuldades de pedir ajuda, dizem especialistas

Carga excessiva de trabalho, falta de rotina, ficar em estado de alerta 24 horas por dia são alguns dos fatores que prejudicam a saúde mental dos policiais, no entanto, a maioria têm dificuldades em pedir ajuda. O assunto foi discutido nesta sexta-feira, durante uma conferência realizada pela Academia da Polícia Civil e a Delegacia Seccional de Americana, com apoio da FAM (Faculdade de Americana).

Para o psiquiatra Sérgio Nolasco Hora das Neves, um dos palestrantes, é necessário ficar atento a alguns sinais, pois quando são ignorados, a situação é agravada para casos graves de depressão ou outras doenças.

“Quando o policial decide procurar ajuda de um profissional, geralmente não conta para família e nem a chefia. Há um estereótipo de que deve ser invulnerável, o que não é verdade, são humanos”, diz.

Outro alerta relatado durante o seminário, de acordo com uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia, de 2019, é que o suicídio é a principal causa mortes entre policiais civis no Estado de São Paulo e a segunda maior entre policiais militares, só atrás de homicídio no horário de folga.

Professor da FAM e mestre em Psicologia pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Eugênio Cassaro Filho ressaltou que é preciso autoconhecimento para conseguir lidar com situações de estresse.

“Cada pessoa vai ter a sua forma de expressar o sofrimento, alguns mais agitados, menos pacientes. O trabalho do policial é muito estressante e exige cuidar de si para cuidar de outros. Ele não é uma pessoa invulnerável. O autoconhecimento vai ser um termômetro para você lidar com situação de estresse.”

As psicólogas Edvane Marlene Pires e Giselda Guimarães Rubio Castro, que atuam na Academia de Polícia, explicaram que a procura de policiais civis ao Núcleo de Psicologia passou de 101 para 875 atendidos nos últimos dez anos.

“Precisamos fazer uma reflexão se o aumento ocorreu por conta do aumento dos casos ou pela coragem em procurar ajuda”, afirmou Giselda.

O diretor do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), Kleber Antonio Torquato Altale, diz que como gestor há a preocupação do reconhecimento do profissional.

“Os maiores patrimônios da nossa instituição não são as armas ou helicópteros, mas a vida dos policiais”, completa.

A delegada Seccional de Americana, Martha Rocha de Castro, considera que a discussão foi importante para fazer uma análise de quais ferramentas poderão ser usadas para ajudar os policiais. “Nosso próximo passo será realizar convênios para que os policiais tenham um local adequado para atendimento.”

Por sua vez, o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, ressaltou que o Judiciário também tem a preocupação da saúde mental com os servidores.

“Nós temos serviços psicossociais que fazem o atendimento. Com a redução do número de serventuários, o aumento de processos impacta na saúde mental dos servidores. Precisamos cuidar disso”, explica o magistrado.

Já o comandante do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, explicou que o batalhão já dispõe de uma psicóloga que fica de sobreaviso caso algum PM precise.

“A Faculdade de Americana sempre está de portas abertas para receber eventos importantes para todos os setores da comunidade. Um assunto sério e importante para os profissionais da segurança de Americana e do Estado de São Paulo”, finalizou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.