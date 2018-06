Saúde Já tem garantia de retorno de consulta sem custo

A Prefeitura de Americana abriu nesta semana o chamamento público de médicos e clínicas para atender aos pacientes da fila por consultas de especialidades – hoje são cerca de 30 mil procedimentos acumulados. O edital do programa Saúde Já foi publicado no site da prefeitura, e prevê, entre outros detalhes, que todas as consultas têm garantia de retorno com o médico sem custo para a Administração. O Executivo pagará R$ 52 por consulta. O valor é superior ao estipulado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e menor que o praticado pelos planos de saúde.

Os médicos interessados em prestar o serviço devem consultar a documentação necessária para o cadastro e apresentá-la à prefeitura. O chamamento se encerra em agosto. Estão disponíveis 22 especialidades, entre elas as que possuem maior fila no município, como cardiologia, dermatologia e otorrinolaringologia. Após o cadastro dos profissionais, conforme o edital, será iniciado o atendimento dos pacientes. Serão emitidas guias para que os pacientes tenham acesso às consultas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O edital conta com 39 regras e determinações, entre elas a de que os médicos e clínicas terão que apresentar faturamento mensal, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde e se responsabilizar pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, dos profissionais.

Outra determinação é a de que os pacientes têm direito a um retorno da consulta – para apresentar resultados de exames, por exemplo. O retorno não será remunerado e não tem necessidade de agendamento prévio através da Central de Regulação do SUS. Sendo necessário uma nova consulta para o mesmo especialista, essa deverá ser justificada e solicitada através de sistema da Secretaria de Saúde, e agendada com prioridade.

O edital fixa ainda que na ocorrência de mais de um profissional cadastrado na mesma especialidade, haverá divisão equitativa das consultas disponibilizadas por mês entre eles. As contratações serão conforme a demanda, e não há número mínimo de consultas por mês.