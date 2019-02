Saúde Já abrirá segunda chamada para contratar médicos

A Secretaria de Saúde de Americana deve abrir, em até dois meses, um novo chamamento para credenciar médicos especialistas no programa Saúde Já. A estimativa foi informada pelo secretário de Saúde, Gleberson Miano. Ele disse que a equipe da Saúde está realizando um levantamento de quais especialidades não foram preenchidas no primeiro chamamento, no final do ano passado, mas para as quais há demanda. Há uma fila de espera de cerca de 35 mil consultas com especialistas na cidade.

Em outubro, foram assinados contratos com médicos nas áreas de ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia, dermatologia, vascular, urologia e cardiologia. Para o secretário, o histórico de atrasos nos pagamentos aos servidores pode ter afastado profissionais durante o primeiro chamamento.

Após as primeiras 2,5 mil consultas terem sido realizadas e os pagamentos terem sido realizados em dia, Miano avalia que a credibilidade da prefeitura melhorou junto aos profissionais da cidade. O secretário contou que já foi procurado por médicos interessados no novo chamamento.

“As especialidades que foram contempladas no primeiro momento eram as que nos preocupavam mais, como a cardiologia. As outras são importantes, mas não é nada absurdo, não são piores do que as que estavam contempladas inicialmente”, disse Miano.

Como trata-se de um processo já pronto e no qual está prevista a possibilidade de reabertura quantas vezes forem necessárias, ele acredita que será possível realizar o novo chamamento em dois meses. Os contratos firmados têm validade de um ano, podendo ser prorrogados por 60 meses. Cada consulta custa R$ 52.

MUTIRÃO. A Secretaria de Saúde está preparando um mutirão de ultrassons de partes moles, cuja fila na cidade chega a 900 pessoas. Tratam-se de exames em órgãos diversos, como mama, glândulas, membros, região do tórax, cervical, entre outros.

A forma de contratação desses procedimentos ainda está sendo estudada. O secretário disse que se cogita, por exemplo, a contratação de uma empresa terceirizada ou a realização pelos funcionários do próprio HM (Hospital Municipal).

A ação será possível por meio de uma verba parlamentar de R$ 600 mil. Um terço desse dinheiro já foi usado para zerar a fila de ultrassons obstétricos no ano passado, e o restante será empregado no novo mutirão.

“Chegava-se ao ponto absurdo de ter gestante que dava à luz sem ter feito nenhum ultrassom em Americana. Isso era humilhante”, afirmou.

Clínicos vão para postos em ‘estado crítico’

Os dez clínicos gerais que serão contratados para a rede pública de Americana serão direcionados para os postos em estado crítico. Segundo o secretário de Saúde, Gleberson Miano, os postos da Vila Mathiensen e do Jardim São Paulo, que hoje têm uma fila de espera que pode chegar a oito meses, devem contar com dois novos médicos cada.

No posto 13, que fica no Antonio Zanaga, a espera atual é de cinco meses. O secretário foi questionado sobre a demanda no local e disse que vai pedir um novo relatório. “Quando me apresentaram da primeira vez não estava uma demanda tão longa assim, preciso reavaliar isso”.

Outra região que deve receber novos médicos é a Praia Azul. São dois postos para atender a população daquela área, e em um deles o médico se desligou. “Tivemos um médico que saiu de lá. Remanejamos, não tem nenhum lugar sem médico”.

A prefeitura estuda como essas contratações serão feitas, cogitando concurso público e processo seletivo. Questionado sobre quando os profissionais devem ser contratados, Miano preferiu não dar data.