Saúde faz estudo para remanejar pacientes entre bairros de Americana

Diante da espera de até sete meses por uma consulta com clínico geral, a Secretaria de Saúde de Americana estuda permitir que moradores sejam atendidos em postos de outros bairros onde a fila estiver menor. A informação é do secretário de Saúde, Gleberson Miano, que acredita que até o começo de janeiro a pasta já deve ter decidido se adota ou não a medida.

Hoje, o morador precisa procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais perto de sua casa. Se entrar em vigor, o novo procedimento pode ser adotado também para consultas com ginecologistas e pediatras. Foto: Divulgação

Como mostrou o LIBERAL em 22 de novembro, a fila por uma consulta com clínico geral em UBS (Unidade Básica de Saúde) varia bastante. No dia 21 do mês passado, por exemplo, quem tentasse atendimento no posto de saúde do Jardim São Paulo só conseguiria agendá-lo para 26 de junho de 2019, sete meses depois. Na UBS do Parque das Nações, porém, era possível marcar médico para janeiro.

“A gente tem posto que tem consulta em 30, 40 ou 50 dias”, afirma Gleberson. O clínico geral é a porta de entrada. Após passar por ele é que o paciente consegue ser encaminhado para um especialista, se necessário. De acordo com Gleberson, o remanejamento seria uma alternativa até que a prefeitura consiga contratar mais médicos para as UBSs.

Por causa da demora em postos para marcar consulta, alguns pacientes madrugam na fila para conseguir um encaixe, pelo menos na unidade do Jardim São Paulo, uma das mais problemáticas. O encaixe é feito quando algum paciente com consulta marcada para o dia falta – a pessoa que aparece, então, pode ser atendida em seu lugar. Muitos dos que chegam de madrugada, às 3h ou 4h, vão embora sem conseguir atendimento.

A espera por uma consulta com clínicos tem piorado. Em julho, era em média de dois meses. No ano passado, o tempo variava de 30 a 40 dias, segundo o subsecretário de Saúde, Rodrigo Leon, que afirmou, na época, que isso era reflexo da debandada de profissionais da rede.

Novos médicos

O secretário de Saúde de Americana, Gleberson Miano, pediu a contratação de uma empresa para fornecer 19 médicos de atenção básica. Seriam 10 clínicos gerais, seis ginecologistas e três médicos da família. A intenção é que a contratação seja feita no começo de 2019.

De acordo com Gleberson, o número solicitado não é suficiente para atender toda a necessidade, mas era o possível diante do orçamento e já deve servir para reduzir o tempo de espera por consultas. “Não preenche toda demanda, mas vai melhorar bastante”.

O secretário de Saúde explicou que o processo está em trâmite. Depois disso, deve ser publicada a licitação para escolher uma empresa, nos moldes do que funciona com a Hygea, que fornece mão de obra para plantões no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Miano diz que a pasta calculou que precisava de até 24 profissionais, mas havia limitação financeira. Então, chegou-se ao número de 19. É a empresa que vai escolher os médicos, mas ele observa que, se o trabalho não agradar, a prefeitura pode solicitar troca.