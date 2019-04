Saúde discute depressão na adolescência

Equipes que atuam na rede de atenção básica de saúde de Americana receberam nesta sexta-feira (12) uma palestra sobre depressão na adolescência. O tema proposto foi para atender à lei municipal nº 6.137, de março de 2018, que determina ao município realizar campanha de conscientização sobre a depressão na infância e adolescência.

A palestra foi ministrada pela psicóloga do Caps infantil (Centro de Atenção Psicossocial), Vanessa Cristina Belisario Pio e a enfermeira da unidade, Regiane Seccomandi. Aproximadamente 30 profissionais, entre enfermeiros, dentistas, recepcionistas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, auxiliares e agentes comunitários de saúde, participaram da ação.

De acordo com o NEPH (Núcleo de Educação Permanente e Humanização), a palestra foi um marco preparatório para as ações educativas aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), que deverão ser desencadeadas pelos profissionais da rede básica durante a segunda semana de maio, conforme previsto na lei municipal.

Ainda segundo o NEPH, a partir desse trabalho as equipes que atuam nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e ESF (Estratégia Saúde da Família), poderão desenvolver ações voltadas ao tema, além de ampliar as notificações sobre casos e tentativas de suicídio nessa faixa etária, considerando que a depressão é uma dos fatores que levam a esta prática.

Durante a palestra os profissionais esclareceram sobre como identificar casos de depressão na infância e adolescência, os principais sintomas e características, a diferenciação entre quadros de tristeza e depressão, fatores de risco, fatores de proteção, outras doenças desencadeadas pela depressão, entre outros esclarecimentos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.