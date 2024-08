Saúde de Americana visita casas para vacinar crianças contra contra sarampo e poliomielite

A Secretaria de Saúde de Americana tem visitado resistências para avaliar a situação vacinal contra o sarampo e a poliomielite em crianças menores de 5 anos. A busca ativa começou nesta quarta-feira (7) e continua até o próximo dia 17, segundo a prefeitura. Em Hortolândia, a ação começa neste sábado.

Secretaria de Saúde de Americana realiza busca ativa – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

Em Americana, o trabalho é realizado pela equipe de enfermagem e por agentes comunitários de saúde de todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em áreas específicas de abrangência de cada unidade.

Este monitoramento segue uma recomendação do Ministério da Saúde e visa detectar locais onde há maior concentração de crianças que ainda não foram imunizadas.

A metodologia passa pela verificação da caderneta de vacinação dos menores e pela regularização dos imunizantes faltantes, com foco nas vacinas de sarampo e poliomielite. A aplicação ocorre no próprio domicílio da criança.

De acordo com a prefeitura, na última terça, todos os enfermeiros que atuam na rede básica de saúde do município passaram por orientação com a Vigilância Epidemiológica.

Em Americana, a cobertura atual contra a poliomielite em crianças de até 5 anos é de 97,7%, enquanto a cobertura contra o sarampo, na mesma faixa etária, está em 102,8%. O Ministério da Saúde recomenda que os municípios atinjam pelo menos 95% de cobertura vacinal para ambas as doenças.

Hortolândia

Em Hortolândia, neste sábado, as equipes das UBSs Campos Verdes, Dom Bruno Gamberini, Figueiras, Orestes Ôngaro, Parque do Horto, Santa Clara e São Jorge vão percorrer quatro ruas das suas respectivas regiões de abrangência, a partir das 8h.

Cada equipe deverá fazer a busca ativa de 24 crianças. A meta para Hortolândia foi estipulada pelo Governo de São Paulo, que ainda informou que a população infantil de seis meses a menos de 5 anos do município é de 13.397 crianças.

A prefeitura solicita que os moradores recebam as equipes. Os agentes vão se identificar e se locomover pelas regiões com veículo, também identificado, da Secretaria de Saúde.

A ação prossegue nos dois sábados seguintes. No dia 17, o monitoramento será realizado pelas equipes das UBSs Amanda I, Amanda II, São Bento e Taquara Branca. Por fim, no dia 24, os agentes das UBSs Adelaide, Jardim Esmeralda, Novo Ângulo, Nova Europa, Rosolém e Santiago percorrerão as ruas de suas áreas de abrangência.

A Secretaria de Saúde salienta que as crianças que, porventura, não forem visitadas pelas equipes também poderão receber as vacinas faltantes. Basta as famílias ou os responsáveis levarem as crianças à UBS mais próxima de onde moram ou de referência. As vacinas do Calendário Nacional de Imunização estão disponíveis nas UBSs do município.

Santa Bárbara

Conforme o LIBERAL havia noticiado, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste realizou a mesma ação no último sábado, quando visitou 333 residências e imunizou 21 crianças após identificação de atraso na situação vacinal.