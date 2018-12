Saúde de Americana oferece teste para três doenças

A campanha Fique Sabendo vai incentivar a população de Americana a realizar o teste rápido do HIV a partir deste sábado. Das 8 às 14 horas, o serviço itinerante permanecerá na Praça Comendador Müller, no Centro. Também estarão disponíveis testes rápidos para sífilis e hepatites B e C. A realização é da Secretaria de Saúde, por meio do SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia).

O teste rápido é indolor e feito por meio de uma simples punção em um dos dedos das mãos, ficando pronto em aproximadamente 30 minutos. Em caso positivo para uma dessas doenças, a pessoa será aconselhada e orientada quanto à realização do tratamento, que é feito diretamente no SAE.

A campanha também faz parte do Dia Mundial de Combate à Aids, que ocorre sempre no primeiro dia de dezembro. Para isso, as unidades básicas de saúde irão expor, durante todo o mês, um banner com as estatísticas recentes da doença no município, para servir de alerta à população.

Além disso, os profissionais estarão distribuindo materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).