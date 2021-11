Saúde de Americana oferece 22 vagas de estágio

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana está com vagas abertas em estágio remunerado para quatro áreas de atuação.

Ao todo são 22 oportunidades, sendo 13 para o curso de administração, quatro para farmácia, duas para gestão de pessoas (RH), duas para direito e uma para jornalismo.

Para ingressar no estágio, o aluno precisa estar matriculado no ensino técnico ou superior da área e estar cursando, no mínimo, o segundo semestre no período noturno.

O valor da bolsa do estágio é de R$ 800 mensais e mais R$ 100 de auxílio-transporte.