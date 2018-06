Saúde de Americana investiga mais um caso de febre maculosa

No mesmo dia em que confirmou a sexta morte provocada por febre maculosa – uma menina de 7 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga – a Prefeitura de Americana anunciou que a doença pode ter sido a causa de um sétimo óbito. O caso sob investigação é de um homem de 37 anos, também morador do Zanaga, que morreu na semana passada no Hospital Municipal.

“Tem mais uma em andamento. O material já foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz. Nos próximos dias devemos ter a resposta”, afirmou o infectologista Arnaldo Gouveia Neto, secretário adjunto de Saúde de Americana. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o infectologista, a confirmação de que a cidade vive um surto da doença mudou a rotina de atendimento na rede municipal. “Os médicos estão todos em alerta para a maculosa e, na dúvida, aplicam a medicação adequada. Porque se não for, não faz mal. A doença tem sintomas muito parecidos com a dengue, mas nessa época do ano ela não é tão comum”, completou.

A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, presente principalmente em áreas silvestres onde se concentram os seus principais hospedeiros: as capivaras. Os principais sintomas da doença são a febre de início súbito, dor de cabeça e nas articulações, bem como manchas na pele e hemorragias e lesão no local onde o carrapato ficou. O tratamento é realizado com o uso de antibióticos.

Mortes confirmadas

No caso confirmado da menina, a morte ocorreu no Hospital da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), para onde foi transferida, no dia 4 de maio. Além dela, os exames já confirmaram a febre maculosa como causa da morte de um homem de 23 anos, morador do Jardim São Paulo, que teve como local provável de infecção um pesqueiro no município de Nova Odessa; um homem de 53 anos, do São Vito; um morador da Vila Bela, de 60 anos; e duas pessoas que residiam no Antônio Zanaga, sendo um homem de 59 anos e o outro de 65. Os quatro estiveram às margens do Rio Piracicaba nas proximidades do Museu do Salto Grande durante pescaria.