Saúde abre vagas para estágio em informática

A Secretaria de Saúde de Americana está com duas vagas abertas para estágio em Tecnologia da Informação (TI). Os interessados em participar do processo seletivo devem estar regularmente matriculados no curso de ensino superior de TI.

O estágio possui bolsa-auxílio no valor de R$ 700 e também auxílio-transporte no valor de R$ 50. A carga horária é de 30 horas semanais.

Os interessados podem enviar currículos até o dia 10 de julho para rhpsi@saudeamericana.com.br.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.