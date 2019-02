Saúde contrata empresa para combate à dengue

A partir da próxima segunda-feira (18), funcionários da empresa Sime Prag do Brasil Ltda iniciarão as atividades de combate à dengue em Americana, complementando o trabalho que já é realizado pelos agentes que atuam no PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue).

Entre os dias 12 e 14 de fevereiro, um grupo formado por 22 trabalhadores passou por treinamento, visando a integração com os agentes municipais. A empresa foi contratada por um período de seis meses e tem como meta visitar 40 mil imóveis a cada mês. Foto: Venilton Kuchler - Anpr

Dentre as ações previstas no contrato firmado com a prefeitura, os novos funcionários devem realizar visitas de casa em casa, remover criadouros em operações específicas e também realizar aplicação de inseticida com equipamento costal motorizado.

Todo o trabalho desenvolvido pela empresa será supervisionado pela coordenação do programa municipal, que ainda conta com 24 agentes concursados para a realização de trabalhos educativos.

Até o dia 13 de fevereiro deste ano, a vigilância epidemiológica do município havia registrado 36 notificações de casos suspeitos da doença. Desse total, dez foram confirmados e 19 tiveram resultado negativo, restando sete casos sob investigação.

Dos casos confirmados, segundo a vigilância, nenhum paciente precisou ficar internado, apenas receberam tratamento específico e passam bem.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.