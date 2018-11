Saúde apura uso de atadura para fechar ambulância

Uma ambulância do atendimento de urgência (192) da Prefeitura de Americana circulou por algumas horas nesta terça-feira com a porta traseira presa com uma atadura. A Secretaria de Saúde informou que não havia risco de a porta abrir e que irá apurar a publicação de fotos e vídeos feita por funcionários, já que, de acordo com a pasta, eles mesmos garantiram à secretaria que o veículo poderia rodar mesmo com a tranca quebrada.

Foto: Divulgação

Em fotos e vídeos é possível ver a porta amarrada com uma atadura à maca, por dentro da ambulância. Mesmo assim, segundo o secretário de Saúde, Gleberson Miano, não havia risco de a porta abrir com o veículo em movimento.

Ele disse que uma peça da tranca quebrou e que de imediato a concessionária Germânica, que aluga a ambulância para o município, foi avisada. “Os funcionários disseram que não precisava parar o veículo, que dava para continuar rodando. Ficou com a atadura por no máximo 3 horas, já arrumou no mesmo dia. Foi má-fé essa divulgação, e nós vamos apurar”, disse.