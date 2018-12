Saúde apresenta trabalho sobre educação permanente

As servidoras da Unidade de Atenção à Saúde Eliana Vilas Boas e Ana Paula Barbosa participaram nesta quinta-feira (13) de uma oficina para conclusão dos trabalhos do projeto regional de educação permanente, promovido pelo DRS-VII (Departamento Regional de Saúde).

Ao todo, 130 técnicos de 35 municípios da região apresentaram suas propostas de educação permanente, cuja maioria deverá ser implantada em 2019. O evento aconteceu na faculdade Anhanguera de Campinas e os trabalhos foram apresentados na “Feira das Ideias” em espaço aberto. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Desde agosto de 2018 os municípios vêm se reunindo em diversas capacitações para o desenvolvimento do projeto, que tem como objetivo resgatar o processo de educação permanente em saúde. O encontro desta quinta-feira foi o último do ano, com as apresentações finais de cada município.

O projeto de Americana, intitulado “Organização do Processo de Trabalho” começou a ser aplicado em setembro, quando a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Jardim Brasil recebeu a equipe municipal para as discussões sobre reorganização de vários processos de trabalho. De acordo com a unidade de atenção à saúde, todas as unidades passarão por uma intervenção referente ao projeto.

A educação permanente em saúde se configura como estratégia essencial para as práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e participação da sociedade no setor da saúde.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.