Sargento da PM reage a tentativa de assalto e fere ladrão, em Americana

Assaltantes caíram após sargento da PM reagir a tentativa de assalto e disparar contra um deles - Foto: Reprodução.JPG

Um criminoso foi atingido por um tiro após tentar roubar um sargento da PM (Polícia Militar), na madrugada desta sexta-feira (10), em Americana. O seu comparsa no crime não teve ferimentos.

De acordo com informações do oficial em registro policial, ele voltava de um restaurante para sua casa, no Parque Universitário, e notou que estava sendo seguido por dois homens em uma moto.

Ao se aproximar da residência, por volta de 0h20, ele desacelerou o veículo, momento em que o motociclista o fechou e anunciou o assalto.

Segundo o policial, os dois ladrões simularam estarem armados, com a mão embaixo das camisetas, e mandaram a vítima sair do carro. Neste momento, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o PM pegou a sua arma e disparou duas vezes, atingindo de raspão um dos criminosos, na região do abdômen.

Após os disparos, os dois caíram no chão e o sargento desceu do veículo e acionou a Polícia Militar e o resgate.

Os assaltantes, de 22 e 27 anos, foram encaminhados pelo resgate ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ficaram em observação e seriam conduzidos em seguida à unidade da Polícia Civil, em Americana, para as medidas cabíveis. Ambos foram autuados em flagrante por tentativa de roubo.