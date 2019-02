Sargento da PM pega cinco anos pelo desvio de balas de borracha

O sargento da PM (Polícia Militar) de Americana, Eduardo de Moura, foi condenado esta semana a cinco anos e quatro meses de prisão pelo crime de peculato (desvio de bens ou dinheiro por funcionário público).

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, em decorrência da Operação Fusca Amarelo, em outubro de 2017, foram encontradas 14 balas de borracha que pertenciam ao 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A defesa do PM considerou a decisão “um exagero” e disse que vai recorrer.

A sentença é do TJM (Tribunal de Justiça Militar), mesmo órgão que, em abril do ano passado, já havia o condenado a 11 anos de prisão por associação criminosa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional com base nas investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) que desmantelaram uma quadrilha de receptadores de veículos furtados e roubados. Nesse caso, a acusação foi de que ele repassava informações ao grupo em troca de vantagens indevidas.

Foto: Reprodução

Na denúncia julgada esta semana, o Ministério Público afirmou que quatro munições não letais estavam guardadas na cozinha do policial e as outras 10, na garagem. O valor do material não foi divulgado.

Os juízes da 1ª Auditoria do TJM consideraram as provas como suficientes para embasar a condenação, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Os magistrados o autorizaram a recorrer da sentença em liberdade, mas ele está preso desde outubro de 2017 por conta da condenação por corrupção.

A advogada Tatiana Posdnyakova Claro, responsável pela defesa do sargento, disse que apresentará recurso à segunda instância da Justiça Militar.

“Não há nenhuma relação com crime organizado. Na verdade isso [sentença] foi um exagero. Poderia ser apurado na esfera administrativa e não como crime militar. Houve uma instrução no batalhão e ele foi o instrutor e, como as mochilas são parecidas, ele acabou confundindo a dele com a do batalhão. Quando verificou, ele ia devolver, mas houve a busca e apreensão na casa dele”, afirmou.