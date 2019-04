Sardelli é nomeado e assume como assessor na Assembleia

Foto: Arquivo - O Liberal

O ex-deputado estadual Chico Sardelli (PV), de Americana, vai permanecer na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), apesar de não ter sido reeleito. Ele foi nomeado nesta quinta-feira para o cargo de assessor especial parlamentar. O salário bruto para o posto, segundo o a assessoria de imprensa da casa, é de R$ 15,5 mil.

A nomeação foi pedida pela liderança do PV, partido do qual Sardelli é filiado, mas ele também fará interlocução com o PR, sigla do ex-prefeito de Sumaré e recém-empossado deputado estadual, Antonio Dirceu Dalben. O único deputado eleito pelo PV para a atual legislatura foi Reinaldo Alguz, de Tupã, colega de bancada do americanense na última legislatura.

“Vou trabalhar na liderança do PV e numa ajuda aos deputados do PR, que me pediram apoio pela experiência. É uma oportunidade para eu manter os contatos com o governo para conseguir verbas para Americana e toda a nossa região”, disse Sardelli.

O ex-deputado estava na Alesp desde 2007 e exerceu três mandados, chegando a ocupar o posto de vice-presidente da Casa.

Em 2018, no entanto, ele recebeu 56,9 mil votos nas eleições de 2018, quase 20 mil a menos do que no pleito de 2014 e ficou como suplente na coligação formada por PSB, PV, PSC, PPS e PTB. O bloco elegeu 11 deputados estaduais.

As chances de conseguir uma cadeira, no entanto, eram remotas porque as siglas apoiaram a candidatura de Márcio França (PSB), vice-governador eleito ao lado de Geraldo Alckmin (PSDB), em 2014. No ano passado, França assumiu como governador já que Alckmin foi para a disputa presidencial.

Com intensa participação de Sardelli na campanha, França chegou ao segundo turno da disputa para o governo do Estado, mas acabou derrotado por João Dória (PSDB), o que limitou a possibilidade de deputados do grupo serem nomeados para cargos no Palácio dos Bandeirantes e com isso abrir vagas para Sardelli.