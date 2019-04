SAP reduz superlotação no Centro de Detenção Provisória de Americana

Foto: Arquivo / O Liberal

Dois meses após a Justiça determinar que a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) reduzisse a superlotação no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, o número de detentos no local caiu quase 38%. A unidade, que estava com 1.338 presos em fevereiro, chegou a 834 esta semana.

A juíza Roberta Virgínio dos Santos, da 4ª Vara Cível de Americana, havia estipulado em 880 o número máximo de internos, o que representaria 137,5% da capacidade do centro, que é de 640 homens.

A liminar foi proferida em uma ação movida pela Defensoria Pública Estadual, que apontou problemas estruturais e de higiene causados pela superpopulação.

Mesmo “cumprindo” a decisão, o Estado recorreu ao Tribunal de Justiça para tentar suspender a ordem, que além de determinar transferências de presos condenados, impedia o CDP de receber novos presos até que a lotação fosse adequada.

Em ofício juntado ao recurso, o comandante da SAP, Nivaldo Cesar Restivo aponta “prejuízos ao sistema carcerário” que seriam causados pela interdição da unidade, que recebe presos provisórios de outras 12 cidades: Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Sumaré, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse e Pedreira.

De acordo com o secretário, durante todo o ano passado, foram removidos do CDP de Americana 901 presos para unidades de regime fechado, 486 para outros CDPs, 49 para Centros de Ressocialização e 92 para estabelecimentos de regime semiaberto “o que demonstra os esforços no sentido de promover condições dignas para a execução penal”.

O desembargador Luiz Eduardo Marrey Uint, relator do caso no TJ, acolheu o pedido estadual e suspendeu a determinação. Procurada, a SAP não respondeu aos questionamentos do LIBERAL até o fechamento desta edição.