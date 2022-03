São Vicente quer 50% das posições de liderança ocupadas por mulheres

A rede de supermercados São Vicente pretende, até 2024, ampliar para 50% participação de mulheres em posições de liderança. O planejamento foi anunciado pela empresa em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8).

A rede informou ter intensificado esse movimento nos últimos anos e apontou que, hoje, esse indicador está em 39%. Só de 2021 para 2022, houve um aumento de 15%.

Fátima é exemplo de liderança feminina dentro da empresa – Foto: Divulgação / São Vicente

A empresa, inclusive, tem investido em treinamentos específicos para o público feminino. “Para que as oportunidades sejam realmente iguais, precisamos criar um ambiente favorável, onde possamos incentivar e apoiar novas escolhas e ambientes diversos”, disse Luciana Bueno, gerente do setor de Gente & ESG.

A coordenadora de abastecimento na rede, Fátima Luz Lima, é exemplo de liderança feminina na empresa. Há dois anos, ela atua em uma função que, segundo o São Vicente, costuma ser preenchida por homens.

“Estar no cargo de gestão é desafiador, pois todo momento precisamos provar do que somos capazes. Muitas vezes não fui considerada para cargos de gestão por ser muito boa na parte técnica, mas, com muita paciência e perseverança, tinha certeza que meu momento chegaria”, afirmou.

Na visão da empresa, políticas de diversidade e inclusão são fundamentais para a representatividade dos diferentes perfis de consumidores dentro de uma organização.

“Nosso país é diverso em raça, identidade de gênero, entre outros fatores. Uma empresa só consegue entender e engajar os diferentes públicos e suas singularidades se contar com equipes que possam representá-los de forma concisa e coerente”, declarou o diretor-presidente da rede, Marcos Cavicchiolli.