São Vicente promove curso gratuito para formação de açougueiros

A rede de Supermercados São Vicente está com inscrições abertas para o curso gratuito de formação profissional de açougue em Americana. No total, são 20 vagas são para moradores das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa que buscam crescimento profissional na área. O curso está aberto para colaboradores do supermercado e para o público externo. As inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, 24.

Os candidatos que não são colaboradores da rede devem ter idade acima de 18 anos e ensino fundamental completo. Para mais informações e realização da inscrição, acesse o site: carreira.svicente.com.br.

O curso será realizado na loja 1 da rede, na Rua João Bernestein, 630, Jardim São Vito, em Americana. A formação será realizada em dois períodos. A turma um fará das 8h às 12h. A turma dois, das 13h às 17h.

Esta é a sexta turma do curso promovido gratuitamente pelo São Vicente. Os alunos cursarão mais de 20 horas em aulas teóricas e práticas nos principais procedimentos do setor de açougue. Após a conclusão da formação os alunos terão a oportunidade de participar de um processo seletivo para concorrer as vagas da região.