São Vicente entrega 70 kits para coletores da Festa do Peão

A rede de supermercados São Vicente entregou nesta quarta-feira (20), pelo décimo ano seguido, 70 kits de produtos para os coletores de material reciclável da 32ª Festa do Peão de Americana. Os kits são compostos por uma cesta básica, produtos de higiene pessoal e iogurtes.

No total, os 70 coletores trabalharam, em média, durante 13 dias. Foram coletadas cerca de 16 toneladas de lixo reciclável, sendo aproximadamente 4 toneladas de latinhas de alumínio e 12 toneladas entre papelão, plástico, vidro e ferro. Foto: Divulgação

O trabalho começou antes mesmo do começo do evento e seguiu até três dias depois do encerramento oficial da festa. A rede São Vicente ofereceu toda a alimentação dos colaboradores durante os dias do rodeio.

Rita de Cassia, presidente da Cooperlírios, destacou os trabalho dos coletores durante o evento. “A equipe é muito boa de trabalho. É um trabalho digno e depois da festa cada cooperado vai ter seu dinheirinho. Levantar 3 horas da manhã é complicado. Essa doação é uma homenagem que o São Vicente faz pra gente”, disse.

Para Mauricio Cavicchiolli, diretor de operações da rede, este é um reconhecimento pelo trabalho realizado no evento. “É um pouco do que podemos fazer para estes trabalhadores é reconhecê-los. E tudo o que é feito para melhorar o meio ambiente e a vida das pessoas vem de encontro com nossas ações de sustentabilidade. Este é o espírito da festa e dos domingos da família São Vicente”, disse.

O trabalho realizado dos coletores na Festa do Peão de Americana tem também o apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Obras e Serviços Urbanos, Fundo Social de Solidariedade e Cooperlírios.