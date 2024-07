São Vicente abre inscrições em curso de açougue para moradores de Americana e Santa Bárbara

A rede de supermercados São Vicente abriu nesta quarta-feira (3) inscrições para um curso gratuito de capacitação em açougue para moradores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo são 30 vagas disponíveis e as inscrições se encerram no dia 21 deste mês.

Curso de açougue terá aulas práticas na unidade do São Vicente do bairro São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

As aulas terão início no dia 29, com carga horária de 40 horas, e vão até o dia 9 de agosto. A formação será dividida em aulas teóricas, que serão ministradas no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), no Centro, e práticas, que serão realizadas na unidade do São Vicente do bairro São Vito, também em Americana.

Entre os requisitos para o ingresso no curso, estão ensino fundamental ou médio concluído, disponibilidade de horário e disponibilidade para cursar em Americana. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.

Após a conclusão do curso, há a possibilidade dos candidatos serem contratados pelo Grupo São Vicente. Mais informações sobre a ação estão disponíveis pelo WhatsApp (19) 99616-9933.

