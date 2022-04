São Lucas tem reclamação de demora para atendimento e paciente detido

Paciente relatou ter esperado por cerca de duas horas com a filha – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O Hospital São Lucas, de Americana, teve reclamação de demora para atendimento e um paciente detido pela Polícia Militar nesta terça-feira (19).

O homem, segundo o hospital, quebrou a porta de um armário. No entanto, a unidade destacou que o motivo não foi a demora no atendimento, mas, sim, o quadro clínico dele, sem especificar qual era o problema do paciente.

“Ele precisou ser contido mesmo antes de entrar em qualquer fila de atendimento”, comunicou. Ele deixou o local algemado, por volta das 14h30.

Porém, o gestor empresarial Rafael Luis Bellan, de 37 anos, que presenciou a situação, deu uma outra versão sobre o ocorrido.

“Ele surtou com a demora na pediatra. Ele quebrou algumas coisas dentro da pediatria e da ala da ortopedia. Pessoal que estava nessa ala teve de sair correndo”, afirmou.

Rafael havia chegado à unidade por volta das 12h45. Ele acompanhava sua filha de 15 anos, que apresentava sintomas gripais. Ela só começou a ser atendida após a confusão com o paciente detido. De acordo com o gestor empresarial, outras pessoas estavam na fila há, pelo menos, quatro horas.

Em nota, o hospital alegou que o tempo de espera para atendimento médico era menor. “Devido a uma demanda atípica após o horário de almoço nesta terça-feira, o hospital estava com tempo de abertura de ficha em 18 minutos e, atendimento médico, de uma hora e 10 minutos”, apontou.