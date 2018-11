São Lucas foca na conscientização e prevenção do câncer de mama

Abraçando o Outubro Rosa, o grupo São Lucas Saúde realizou durante todo o mês de outubro diversas ações com as colaboradoras e clientes, com o objetivo de estimular a prevenção do câncer de mama e lembrar da importância do diagnóstico precoce. A fachada de sua sede administrativa, localizada na Avenida Brasil, em Americana, também foi iluminada na cor rosa em alusão a campanha.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para o clínico geral, geriatra e coordenador da Medicina Preventiva do Espaço de Saúde São Lucas, Leonardo Ferreira, as ações para as colaboradoras e para as clientes foram um diferencial do grupo, que tem em sua essência a medicina preventiva.

“Fazer algo também para as colaboradoras foi uma das maneiras de triplicar o conhecimento. Embora pareça algo simples, essas informações não atingem a todos. Por isso é tão importante essas ações. Se todas as empresas incentivassem esse tipo de campanha, aumentaria demais a taxa de diagnóstico precoce e, consequentemente, aumentaria as chances de cura”, afirma o coordenador.

Segundo o especialista, se diagnosticado precocemente, o câncer de mama pode chegar a 90% de possibilidade de cura.

Para contemplar as ações elaboradas pela São Lucas, foram entregues um vale de mamografia para as colaboradoras do grupo, facilitando dessa maneira a realização de exames. Outra participação foi o apoio à Caminhada Rosa do Bem, que ocorreu no último dia 21 na Avenida Brasil, em Americana. Muitas das mulheres presentes na passeata são atendidas pelo Grupo Redescobrir, que faz parte do Espaço Saúde Medicina Preventiva da São Lucas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Dando continuidade à sequência de ações para o Outubro Rosa, a equipe de medicina preventiva da empresa atendeu, no dia 23 deste mês, as mulheres que realizaram a mamografia na carreta do Rosa do Bem, auxiliando na promoção à saúde através da aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre a saúde da mulher.

Para fechar as atividades do mês Rosa, ocorre nesta quarta-feira uma palestra direcionada as colaboradoras sobre o tema. A São Lucas Saúde lembra que toda mulher deve se autoexaminar e aquelas que já tem mais de 40 anos devem realizar anualmente o exame da mamografia.