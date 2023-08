São Francisco conquista nível máximo do programa Hospital Amigo do Idoso

Objetivo é incentivar unidades de saúde a oferecerem maior qualidade e eficiência no atendimento de idosos

O Hospital São Francisco, em Americana, recebeu no mês passado o Selo Pleno do programa Hospital Amigo do Idoso, instituído pelo Governo de São Paulo para incentivar os hospitais a adotarem boas práticas voltadas à população com 60 anos ou mais.

O certificado é o reconhecimento de um trabalho multiprofissional que oferece maior qualidade e eficiência no atendimento dos idosos.

São Francisco é o primeiro hospital da RMC a receber o nível máximo do selo – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O selo é concedido a unidades hospitalares públicas, privadas, filantrópicas ou fundações que se qualificarem segundo critérios de avaliação instituídos pelo próprio programa.

A adesão ao selo é o primeiro passo da jornada. Os passos seguintes consistem em avançar para os níveis inicial, intermediário e pleno. Este último concedido ao Hospital São Francisco em julho.

O Hospital São Francisco aderiu ao Programa São Paulo Amigo da Pessoa Idosa há cerca de quatro anos. Desde então, a unidade oferece um programa de prevenção e acompanhamento à saúde, chamado “Programa Recomeçar”, que tem como finalidade contribuir para que os idosos envelheçam de maneira ativa e com qualidade de vida.

“Contratamos uma gerontóloga [especialista que estuda os processos relacionados ao envelhecimento], que, junto com médicos, psicólogas e nutricionistas, criou um grupo dentro do hospital para oferecer um atendimento preventivo aos idosos, independente de ter ou não plano de saúde”, explica Douglas Apparecido Guzzo, presidente do São Francisco.

Segundo ele, os idosos que têm interesse em participar do grupo são acompanhados por uma equipe multidisciplinar que os auxilia quanto à alimentação saudável, com apoio psicológico para superar alguma perda e até mesmo com orientações simples, como ensinar a usar um aparelho celular.

“Percebemos que a solidão é muito triste, por isso a vontade de ter um espaço dentro do hospital para atender esse público. E quando identificamos uma situação de saúde mais grave, recomendamos a busca de um médico”, disse Guzzo.

O São Francisco é o primeiro hospital da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e está entre os dez do Estado de São Paulo que receberam o nível mais avançado do “Selo Hospital Amigo do Idoso”.