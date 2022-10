Santinhos ‘desaparecem’ dos locais de votação no segundo turno das eleições

Escola Heitor Penteado com a entrada limpa no domingo de eleição - Foto: Marina Zanaki / LIBERAL

O segundo turno das eleições, realizado neste domingo (30), ficou marcado em vários colégios eleitorais de Americana por uma situação inédita: a ausência de santinhos de candidatos. A prática é considerada propaganda irregular pela Lei das Eleições, mas seu descumprimento é comum.

A reportagem constatou calçadas limpas em frente aos principais colégios eleitorais da cidade, entre eles a escola estadual Heitor Penteado, o Ciep Prof. Octávio Cesar Borghi, na Cidade Jardim, o Unisal Dom Bosco, a escola estadual João XXIII, o Polivalente e o Ciep Profª Oniva de Moura Brizola, no Antônio Zanaga. Entre os grandes colégios percorridos pela reportagem, apenas na FAM (Faculdade de Americana) foram vistos alguns santinhos.

A ausência da propaganda neste segundo turno agradou eleitores. “Acho melhor não ter santinho, assim não polui as ruas. Não faz nem sentido saírem tacando papel das ruas”, avaliou o analista de produção Pedro Zanqueta, de 24 anos.

“É uma evolução, o santinho agride o meio ambiente. Deveria ser abolido das eleições. Parabenizo por não ter no segundo turno, acho que candidatos a deputado federal e estadual é que apelam para esse tipo de propaganda”, considera a designer de interiores Graciane Ferreira, de 42 anos.

Coordenador do João XXIII, José Eduardo Schneider afirmou que esta é a primeira vez que não vê nenhum santinho nas ruas, mesmo considerando os segundos turnos de eleições passadas para presidente e governador.

Trabalhando há 16 anos em eleições, Luis Frederico Schneider é coordenador do Unisal Dom Bosco e confirmou o ineditismo. “Sempre tem pelo menos um pouco. Acho ótimo que não teve santinho, com a chuva que deu no meio da tarde, imagine o que ia acontecer. É perigoso e precisa parar mesmo, não tem como medir quem fez, mas precisa acabar urgentemente”, afirmou Schneider, mencionando o risco de queda que os santinhos provocam.

No primeiro turno das eleições, alguns eleitores chegaram a escorregar nos santinhos jogados em frente ao Ciep da Cidade Jardim. Um dos coordenadores do colégio, Everton Araujo contou que, pelo menos, nenhum deles era idoso ou ficou machucado.

“Esse ano está muito polarizado e todo mundo sabe quem são os candidatos. Não tem necessidade de jogar papeis na frente da escola, as pessoas estão centradas em quem vai votar, e o meio ambiente agradece”, declarou Everton no domingo.