O banco Santander encerrou as operações em sua unidade localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Com o fechamento, o Santander agora mantém apenas duas agências em funcionamento na cidade, na Avenida Cillos e na Rua Sete de Setembro, no Centro.

Unidade que foi fechada pelo Santander – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os clientes que utilizavam os serviços da unidade da Avenida Nossa Senhora de Fátima serão redirecionados para a agência da Rua Sete de Setembro, conforme informado na fachada da unidade que teve as operações encerradas.

Questionado, o Santander comentou o fechamento por meio de nota, garantindo o atendimento aos clientes. Confira:

“O Santander confirma o encerramento das atividades da Agência 4428, na Av. Nossa Sra. de Fátima, 311, em Americana. Os clientes estão sendo atendidos na agência 0090, localizada na rua Sete de Setembro, 500, no Centro. Os funcionários do Banco foram realocados para outras agências de Americana. O Banco esclarece que está constantemente reavaliando a localização e a capacidade de suas agências para garantir o atendimento à população“.