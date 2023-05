Santa Rica de Cássia: Padre trouxe a energia que paróquia precisava

Com uma personalidade jovial e agregadora, administrador paroquial uniu as 4 comunidades

Padre Thiago comanda a Quase Paróquia Santa Rita desde 2019 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Americana A trajetória do padre Thiago Gonçalves da Cruz, 30 anos, com a Quase Paróquia Santa Rita de Cássia é bastante significativa. Em 2019, ele chegou para liderar as quatro comunidades (Santa Rita, Santo Expedito, Nossa Senhora da Paz e Santa Paula) como administrador paroquial e, até aqui, tem feito história. “Assumi em 22 de fevereiro e foi algo muito desafiador. Fui ordenado em dezembro de 2018 e essa é a minha primeira paróquia. Como vivíamos tempos incertos e tínhamos uma dificuldade na questão financeira, quase precisamos ser reintegrados a outra paróquia. Contudo, graças a Deus e ao povo, que muito contribuiu, nós conseguimos manter as nossas estruturas”, recorda.

Segundo ele, o perfil dos paroquianos ajuda na missão. “Eles nos abraçam. Não é fácil estudar 8 anos, ser ordenado para uma paróquia com tantos desafios, inclusive as questões administrativas e estruturais. Porém, a comunidade, com seu carisma, faz valer a pena.”

Nascido em Descalvado, padre Thiago já demonstrava a vocação desde menino, no entanto, a consciência vocacional só aflorou na adolescência. “Eu fui me apaixonando por aquilo que já estava no meu coração e, depois de avaliar e conhecer mais profundamente o caminho do sacerdócio, pude finalmente dizer um sim verdadeiro”, reflete.

Devoto de Santa Rita, o religioso conta que sempre cultivou um carinho especial pela santa, inclusive tem uma passagem com ela que considera um sinal divino.“Meu primeiro presente de ordenação diaconal foi uma imagem de Santa Rita, que guardo até hoje”, conta.

Com quatro anos de sacerdócio e uma pandemia no meio do caminho, o padre conta que o trabalho foi sendo realizado aos poucos. “Fomos estruturando tudo. Antes, só havia missa aos domingos e não tínhamos a estrutura pastoral nem as equipes formadas. Já hoje contamos com aproximadamente 20 pastorais e movimentos.”

Fiéis engajados. Atualmente, no território paroquial que compreende a Quase Paróquia Santa Rita, existem cerca de 20 mil moradores, dentre os quais uma porcentagem grande de católicos, participantes ativos e frequentadores das quatro comunidades pertencentes à paróquia, localizada na região dos bairros Mário Covas, Jardim da Balsa, Jardim das Orquídeas e adjacências.

Para o coordenador da Festa da Padroeira, Fábio Sartori, 46 anos, todas essas conquistam se devem muito ao perfil do padre. “Se fosse outro padre, nossa igreja não teria conseguido chegar a esse patamar”, afirma.

Humilde, padre Thiago sabe que o processo é lento e que as conquistas são resultados de muito trabalho. “Até hoje estamos aparando arestas e em processo de aprendizado. Não temos nada pronto, estamos com tudo em construção”, avalia.