Santa Casa de Chavantes está com processo seletivo para 20 cargos, em Americana

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com processo seletivo para 20 cargos. O objetivo é formar cadastro de reserva.

Gratuitas, as inscrições se encerram às 12h59 desta sexta-feira (28) e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento de um formulário.

Os cargos oferecidos são analista administrativo, analista contábil, analista de custos, analista de ouvidoria, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação, assistente de almoxarifado, assistente de faturamento, assistente de recursos humanos, assistente social, assessor de comunicação, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de farmácia, técnico de segurança do trabalho, farmacêutico, motorista, motorista de ambulância, psicólogo (RH) e nutricionista clínica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O edital com todas as informações (edital 3º – processo seletivo 2023) pode ser acessado aqui.

O processo seletivo tem caráter eliminatório e classificatório. Compreende as seguintes etapas: inscrição, análise curricular, prova técnica e conhecimentos gerais, e entrevista técnica. As contratações se darão com base no regime jurídico da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os salários só serão informados na entrevista com os candidatos, que terão os currículos analisados entre os dias 29 de abril e 3 de maio. Só depois, haverá a prova e as entrevistas, ainda sem data divulgada.

Além do HM, a Santa Casa administra a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos.