A Santa Casa de Chavantes abriu processo seletivo para 10 cargos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e na UPA São José (Avenida Cillos), todas unidades sediadas em Americana e administradas pela entidade.

As vagas são para assistente de faturamento, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, biomédico, coordenador de faturamento, enfermeiro assistencial, farmacêutico clínico oncológico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e instrumentador cirúrgico.

Os interessados devem preencher um formulário disponibilizado pela Santa Casa de Chavantes. As inscrições vão até 24 de setembro, às 17 horas.

No caso de PCDs (Pessoas com Deficiência) é preciso especificar a deficiência na ficha de inscrição e apresentar laudo médico no dia da entrevista.

O processo seletivo será eliminatório e classificatório, composto por três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista técnica-comportamental. Os profissionais selecionados serão contratados com vínculo CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

O edital do processo seletivo com todas as informações sobre os critérios de cada vaga e as fases de avaliação está disponível no site instituição (7º Edital Processo Seletivo 2023).