Sancetur silencia sobre aumento na frota de ônibus em Americana

A Sancetur, que opera o transporte público na cidade por meio da Sou Americana, ainda não se manifestou sobre o aumento na frota de ônibus. O LIBERAL tenta contato com o dono da empresa, o empresário Marco Chedid (PSD) desde 13 de setembro, sem sucesso. Na última terça-feira, um assessor da concessionária disse que havia encaminhado a demanda ao setor de tráfego e que daria retorno, o que também não ocorreu.

Semana passada, após ser notificada pela Prefeitura de Americana para que cumpra o previsto em contrato com relação à frota, a empresa colocou mais sete veículos em circulação, aumentando para 46 o número de ônibus em operação. A quantidade, no entanto, representa apenas 35% do que foi anunciado pela administração municipal em 18 de agosto, que seriam 20 coletivos a mais.

O aumento da frota foi confirmado ao LIBERAL pela prefeitura após o fim das restrições de horários e a liberação pelo governo do estado para os estabelecimentos comerciais funcionarem com 100% da capacidade.

Em 18 de agosto, a administração municipal disse que a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) e a Sancetur estavam em tratativas para o aumento gradativo da frota. A expectativa, para a semana seguinte, era de que mais 20 ônibus entrassem em circulação, ampliando a frota de 38 veículos.

Nesta quinta-feira, o LIBERAL questionou mais uma vez a prefeitura sobre o assunto. Se a administração pretendia tomar mais alguma medida além da notificação para fazer com que a concessionária cumpra o acordado em contrato, mas não obteve resposta.