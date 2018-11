Sancetur inicia cadastro de funcionários da VPT

A partir desta quinta-feira, a Sancetur – que assume as linhas do transporte público municipal de Americana em 1° de dezembro – irá receber o cadastro de funcionários da VPT (Viação Princesa Tecelã) que desejem mudar de empresa na sede do Sindicato dos Condutores de Americana. A medida visa incentivar que os trabalhadores procurem a nova viação, que prometeu prioridade para eles.

Segundo o diretor da empresa, Marquinho Chedid, cerca de 100 pessoas já se cadastraram para atuar como motorista, mas nenhuma contratação foi fechada até agora porque a ideia é dar preferência a quem está trabalhando na VPT.

“Nossos funcionários vão fazer o cadastramento das pessoas que estão empregadas na Tecelã e querem atuar na ‘Sou Americana’. É possível absorver e eles preenchendo os requisitos são condições normais. Para nós, em termos de operação, itinerário, é melhor ter os motoristas antigos para ficar melhor com a população”, disse.

Além de motoristas, terão preferência funcionários do escritório, oficina mecânica e fiscais, entre outras funções.

O sindicato fica na Rua Tamoio, 88 – Vila Santa Catarina, em Americana.