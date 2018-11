Sancetur divulga linhas que irão funcionar nesta segunda

A Sancetur passa a operar o transporte público de Americana a partir desta segunda-feira, conforme anunciado no sábado pela prefeitura. A viação disponibilizou no site da Sou Americana o número das linhas que irão operar nesta segunda: 102, 105, 106, 107, 110, 114, 116, 119, 200, 201, 212, 220, 224 e 225.

Os horários de funcionamento das linhas podem ser conferidos clicando aqui. No anúncio, a administração havia informado que a empresa iria operar 50% das linhas nesse primeiro dia, e “serão aumentadas ao longo dos próximos dias”. Em comunicado, a Sancetur pede a colaboração dos usuários do transporte público nos primeiros dias de operação e na fase de transição.

A prefeitura garante que o usuário poderá usar o cartão já na segunda-feira e pelos próximos 30 dias, mas ressalta a importância do cadastramento e emissão do cartão da Sou Americana. Sobre os créditos excedentes no cartão, a administração diz que irá definir a possibilidade de transferência entre as empresas e que a questão será discutida posteriormente.

Procurado pela reportagem, o diretor da Sancetur, Marco Chedid, não quis falar sobre o assunto. A VPT também comunicou que não iria se manifestar.

– Linha – 102 Jd. Brasil x Novo Mundo – Via Av. Saudade -Av. Cillos

– Linha – 105 Bertini x Jd. Alvorada – Via São Vito – Av. Saudade – Res. Asteca – Res. Guaicurus

– Linha – 106 Jd. Bertoni x Terminal – Via Res. Guaicurus – Cond. Asteca – Distrito Industrial – Galpão

– Linha – 107 São Roque – Pq. Das Nacoes x Jd. Bertoni- Via Sta Maria – Guanabara – Av. Paulista – Rodoviaria – Hosp. Municipal – Galpão

– Linha – 110 Nova Carioba x Terminal – Via Rua João Bernestein – São Vito – Av. Saudade

– Linha – 114 Mathiesen x Antonio Zanaga – Via Av. Cillos – Av. Saudade – Av. Afonso Pansan

– Linha – 116 Morada do Sol x Terminal – Via Av. Brasil – Sta Maria

– Linha – 119 Pq. Liberdade x Praia dos Namorados – Jd. Asta – Via Av. Campos Salles – Av. Saudade

– Linha – 200 Jd. Brasilia x Praia Recanto – Via Pq. Dom Pedro II – Av. Brasil – Hosp. Municipal

– Linha – 201 Jd. Brasilia x Praia Azul – Jd. da Mata – Via Campos Salles – Av. Saudade

– Linha – 212 Jd. da Paz x Praia Azul – Via Rio Branco – Av. Saudade

– Linha – 220 Mario Covas x Praia Recanto – Via Av. Campos Salles – Av. Saudade

– Linha – 224 Jd. Boer x Terminal – Via Saudade

– Linha – 225 Mathiesen x Praia Recanto – Via Av. Cillos – Av. Paulista – Hosp. Municipal – Sao Luiz

Os usuários podem obter informações a respeito das linhas que serão atendidas pelo WhatsApp da empresa (19 97402-2310) ou pelo site: www.souamericana.com.br.