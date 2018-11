Sancetur descarta ficar com créditos da VPT

A Prefeitura de Americana e a empresa Sancetur, que assumirá o transporte público municipal em 1° de dezembro, estão diante do primeiro impasse: a nova viação diz que não tem condições de aceitar passagens eletrônicas vendidas pela VPT (Viação Princesa Tecelã) nos primeiros 30 dias de atuação, algo previsto no decreto de rompimento do contrato atual, assinado em outubro pelo prefeito Omar Najar (MDB).

O documento assinado por Omar diz que as pessoas físicas poderão adquirir créditos eletrônicos junto à VPT até o dia 30 de novembro de 2018, último dia de operação da viação no município. Também no decreto, fica determinado que as passagens vendidas pela VPT não utilizadas até o fim do mês “serão aceitas pela prestadora contratada emergencialmente pelo prazo limite de 30 dias após o início de suas atividades”.

Essa determinação, de acordo com o diretor de tecnologia da Sancetur, Fábio Bortolato, não poderá ser atendida. “São empresas diferentes, processos diferentes, não consigo utilizar o cartão deles no meu sistema. Até porque, a receita da venda desses créditos já estará nas mãos da outra empresa, porque a venda é antecipada”, explicou.

Na prática, se a determinação for atendida, o usuário terá pago pelas passagens para a VPT e utilizará o serviço da Sancetur, que não estará recebendo pelo transporte deste passageiro. A recomendação de Bortolato, por tanto, é para que o usuário carregue no cartão da VPT somente o valor que utilizará até 30 de novembro. “Se adquirir passes para mais de 30 dias, tem que usar até o fim do mês. Ou então terá de tentar o ressarcimento com a outra empresa”, disse o direto.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre essa situação, e a Utransv (Unidade de Trânsito de Sistema Viário) informou que notificou a Sancetur na manhã desta segunda-feira para que cumpra na íntegra o decreto do prefeito.