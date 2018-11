Sancetur começa a operar em Americana com frota reduzida

Conforme anunciado no último sábado (10), a Sancetur assumiu nesta segunda-feira (12) o transporte público de Americana com 50% da frota em operação neste momento de transição. Ao todo, são 14 linhas que estarão operando e a tendência, segundo comunicado anterior da empresa, é de que o número de linhas aumente gradativamente.

Apesar de não ter sido emitido um comunicado pela empresa a respeito da cobrança, os novos ônibus em operação ainda estão aceitando o cartão Mais Americana, conforme havia informado a Prefeitura de Americana. A informação foi checada pelo LIBERAL com usuários do transporte público na manhã desta segunda-feira.

A prefeitura de Americana informou que ainda está apurando o que será feito com os créditos excedentes do cartão Mais Americana, e ressalta a importância do cadastramento e emissão do cartão da Sou Americana.

Os horários de funcionamento das linhas podem ser conferidos clicando aqui.

Confira as linhas que estão em operação:

Linha – 102 Jd. Brasil x Novo Mundo – Via Av. Saudade -Av. Cillos

Linha – 105 Bertini x Jd. Alvorada – Via São Vito – Av. Saudade – Res. Asteca – Res. Guaicurus

Linha – 106 Jd. Bertoni x Terminal – Via Res. Guaicurus – Cond. Asteca – Distrito Industrial – Galpão

Linha – 107 São Roque – Pq. Das Nacoes x Jd. Bertoni- Via Sta Maria – Guanabara – Av. Paulista – Rodoviaria – Hosp. Municipal – Galpão

Linha – 110 Nova Carioba x Terminal – Via Rua João Bernestein – São Vito – Av. Saudade

Linha – 114 Mathiesen x Antonio Zanaga – Via Av. Cillos – Av. Saudade – Av. Afonso Pansan

Linha – 116 Morada do Sol x Terminal – Via Av. Brasil – Sta Maria

Linha – 119 Pq. Liberdade x Praia dos Namorados – Jd. Asta – Via Av. Campos Salles Av. Saudade

Linha – 200 Jd. Brasilia x Praia Recanto – Via Pq. Dom Pedro II – Av. Brasil – Hosp. Municipal

Linha – 201 Jd. Brasilia x Praia Azul – Jd. da Mata – Via Campos Salles – Av. Saudade

Linha – 212 Jd. da Paz x Praia Azul – Via Rio Branco – Av. Saudade

Linha – 220 Mario Covas x Praia Recanto – Via Av. Campos Salles – Av. Saudade

Linha – 224 Jd. Boer x Terminal – Via Saudade

Linha – 225 Mathiesen x Praia Recanto – Via Av. Cillos – Av. Paulista – Hosp. Municipal – Sao Luiz

Em comunicado, a Sancetur pede a colaboração dos usuários do transporte público nos primeiros dias de operação e na fase de transição e disponibiliza canais de contato para quem deseja obter mais informações: WhatsApp (19 97402-2310) ou site: www.souamericana.com.br.