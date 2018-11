Sancetur aciona mais 4 linhas do transporte público

A concessionária Sancetur adicionou mais quatro linhas do transporte urbano de Americana à lista das que já estão em funcionamento. A empresa assumiu o serviço na segunda-feira da semana passada com 14 das 35 linhas ativas. Nesta terça-feira, o número divulgado no site da empresa chegou a 18. Foram adicionadas as linhas 104, 109, 208 e 213. Já estavam circulando as linhas 102, 105, 106, 107, 110, 114, 116, 119, 200, 201, 212, 220, 224 e 225.

A viação assumiu o transporte após paralisações de funcionários da VPT (Viação Princesa Tecelã) que, por decreto, deveria garantir o funcionamento até o dia 30 de novembro. O início da atividade da Sancetur estava marcado para 1° de dezembro, mas foi antecipado diante da urgência. Na licitação, entretanto, a empresa disse que estaria pronta para o serviço em 10 dias após a assinatura do contrato, que ocorreu em 24 de setembro. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O número reduzido de linhas tem deixado os passageiros em dúvida sobre os horários. Os relatos são de coletivos circulando lotados e longa espera pelos ônibus no terminal e nos pontos. Quando inciou o trabalho, a Sancetur disse que o aumento das linhas ocorreria gradativamente. Em 8 dias, foram adicionadas essas quatro linhas às 14 do início da operação.

EMPRESAS

Também conforme divulgado pela Sancetur em seu site, ao contrário do que havia sido divulgado no início, agora, as empresas que fizerem a solicitação de cartões de vale-transporte para seus funcionários deverão ir até o Terminal Metropolitano para retirá-los. A primeira divulgação dizia que os cartões seriam enviados para as empresas.

De acordo com a concessionária, as empresas serão avisadas por telefone quando os cartões ficarem prontos. O representante que for ao terminal precisa levar uma carta com autorização para retirada dos cartões. O cadastro de funcionários pode ser feito no site www.souamericana.com.br.

VEJA AS LINHAS DIVULGADAS PELA EMPRESA:

Linha 102 – Jd. Brasil x Novo Mundo – Via Av. Saudade – Av. Cillos

Linha 104 – Bertini x Res. Alabama – Mathiensen – Via Av. Paschoal Ardito – Rua Joao Bernisten – Sao Vito – Av. Cillos

Linha 105 – Bertini x Jd. Alvorada – Via São Vito – Av. Saudade – Res. Asteca – Res. Guaicurus

Linha 106 – Jd. Bertoni x Terminal – Via Res. Guaicurus – Cond. Asteca – Distrito Industrial – Galpão

Linha 107 – São Roque – Pq. Das Nacoes x Jd. Bertoni- Via Sta Maria – Guanabara – Av. Paulista – Rodoviaria – Hosp. Municipal – Galpão

Linha 109 – Sobrado Velho x Terminal Urbano – Via Av. Saudade – Av. Afonso Pansan – Antonio Zanaga

Linha 110 – Nova Carioba x Terminal – Via Rua João Bernestein – São Vito – Av. Saudade

Linha 114 – Mathiesen x Antonio Zanaga – Via Av. Cillos – Av. Saudade – Av. Afonso Pansan –

Linha 116 – Morada do Sol x Terminal – Via Av. Brasil – Sta Maria

Linha 119 – Pq. Liberdade x Praia dos Namorados – Jd. Asta – Via Av. Campos Salles – Av. Saudade

Linha 200 – Jd. Brasilia x Praia Recanto – Via Pq. Dom Pedro II – Av. Brasil – Hosp. Municipal –

Linha 201 – Jd. Brasilia x Praia Azul – Jd. da Mata – Via Campos Salles – Av. Saudade

Linha 208 – Jd. da Paz x Antonio Zanaga – Via Campos Salles – Av. Saudade

Linha 212 – Jd. da Paz x Praia Azul – Via Rio Branco – Av. Saudade

Linha 213 – Jd. da Balsa x Hosp. Municipal – Rodoviaria – Via Av. Brasil – (Circular)

Linha 220 – Mario Covas x Praia Recanto – Via Av. Campos Salles – Av. Saudade

Linha 224 – Jd. Boer x Terminal – Via Saudade

Linha 225 – Mathiesen x Praia Recanto – Via Av. Cillos – Av. Paulista – Hosp. Municipal – Sao Luiz