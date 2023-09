Samu regional é articulado com prefeituras

A proposta da regionalização do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) está sendo discutida entre as prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, para custeio junto com o governo federal.

O anúncio foi feito neste sábado (2) pelo secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, durante a entrega das obras de revitalização da sede do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192.

Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha esteve em Americana neste sábado – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

“Não faz sentido três cidades-irmãs não terem um Samu. Nós, enquanto gestores municipais, com o apoio dos nossos prefeitos, iremos fazer a nossa parte e em breve encaminharemos ao Ministério da Saúde um estudo completo pedindo essa regionalização”, disse.

O ministro de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, que acompanhou a solenidade, elogiou a iniciativa e prometeu agilizar as ações.

“Esperamos receber os projetos detalhados dos prefeitos até outubro e até o ano que vem já pretendemos iniciar os procedimentos para a implantação. Com a regionalização do Samu, as cidades passam a receber o recurso do governo federal para as contratações dos médicos, enfermeiros, sistemas de computador e regulação”, disse.

Padilha explicou ainda que a partir da ligação e de acordo com o tipo de necessidade, o próprio atendente já tem em mãos qual a unidade de saúde está mais apta para o atendimento.”

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) afirmou que a cidade deve custear a estrutura dos atendimentos. “Já iniciei as tratativas com o prefeito Rafael Piovezan (MDB), de Santa Bárbara d’Oeste, para a nossa atuação em conjunto. Esperamos concluir o projeto o mais rápido possível.”

MINHA CASA MINHA VIDA

Durante coletiva, o ministro também adiantou que, em breve, o governo federal vai anunciar os projetos e a quantidade de moradias que serão retomadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

“A região de Campinas está entre as prioridades do presidente Lula. Já recebemos os projetos das prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Hortolândia, que já estão sendo analisados”, relata.