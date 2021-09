Sam’s Club inaugura loja em Americana no próximo dia 15

A unidade foi instalada na área do antigo prédio do Walmart, que pegou fogo no dia 22 de fevereiro de 2017

O Sam’s Club abrirá as portas em Americana no próximo dia 15. Pertencente ao Grupo BIG, a unidade foi instalada na área do antigo prédio do Walmart, que pegou fogo no dia 22 de fevereiro de 2017.

Localizado na Avenida Brasil, na esquina com a Rua Paineiras, o terreno possui 21 mil metros, dos quais 7,1 mil eram ocupados pelo hipermercado.

Loja está localizada na Avenida Brasil, esquina com a Rua das Paineiras – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O modelo de negócio do Sam’s Club é baseado nos clubes de compras dos Estados Unidos. É necessário se tornar sócio para poder comprar na unidade. O cadastro pode ser feito pelo site ou nas lojas físicas e é necessário pagar uma taxa anual de R$ 75. Sem ser sócio, não é possível consumir no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta semana, os moradores que se associaram à loja de Americana, receberam um e-mail informando a data de inauguração da unidade. O LIBERAL entrou em contato com a assessoria do grupo, que disse apenas que a unidade está prevista para ser aberta na semana que vem.

A reportagem também questionou o número de funcionários contratados bem como o investimento feito na unidade, mas a assessoria disse que essas informações só seriam divulgadas no lançamento.

Quando anunciou a instalação da loja em Americana, em outubro de 2020, o então prefeito Omar Najar disse na época que seriam gerados cerca de 300 empregos diretos e indiretos. A previsão inicial era de que a unidade começasse a funcionar entre maio e junho deste ano.