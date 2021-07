Sam’s Club abre 70 vagas de emprego em Americana

Contratados vão trabalhar na unidade prevista para ser inaugurada em agosto, no Jardim São Paulo

Previsão é de que a empresa gere cerca de 300 empregos diretos e indiretos - Foto: Divulgação

O Sam’s Club, que pertence ao Grupo BIG, está com 70 vagas de empregos abertas para sua nova loja, em Americana. As oportunidades são para auxiliar de estoque, fiscal prevenção de perdas, operador de loja e operador de loja intermitente.

Os contratados vão trabalhar na unidade prevista para ser inaugurada em agosto, na Rua Fonte da Saudade, no Jardim São Paulo. No local, funcionava o prédio do antigo Walmart, que pegou fogo em 22 de fevereiro de 2017.

Os benefícios variam de acordo com o cargo, mas a empresa oferece vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e desconto em compras nas lojas do Grupo Big.

Os interessados devem se cadastrar por meio do site. Todas as posições estão disponíveis também para pessoas com deficiência. A previsão é de que a empresa gere cerca de 300 empregos diretos e indiretos.