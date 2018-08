Salto Grande sob um novo olhar

A Fazenda Salto Grande é uma das regiões mais importantes da cidade. Os livros de História relatam que a área, primordial para o início do desenvolvido de Americana, foi adquirida por Manoel Teixeira Vilela no início do século 19. Os textos também apontam que a antiga residência do proprietário – hoje transformada no Museu Histórico Pedagógico Municipal Dr. João da Silva Carrão, ou apenas Museu Casarão –, construída por escravos e tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), ficava na parte superior da construção, enquanto a senzala funcionava no piso térreo.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Porém, a História pode estar errada! Um grupo de historiadores de Americana, formado por Elizabete Carla Guedes, Gabriela Simonetti Trevisan, Jefferson Luis Rodrigues Bocardi e Mariana Spaulucci Feltrin, descobriu que não existem registros oficiais de que a Fazenda Salto Grande tenha pertencido à família Teixeira Vilela. “De 1812 a 1878, a historiografia aponta [a Fazenda Salto Grande] ser de propriedade dos Vilela. Porém, do início do século 19 até por volta de 1873, descobrimos que a área pertenceu a família Campos Camargo Penteado”, explicou Gabriela.

A pesquisa, que reuniu documentos encontrados no Centro de Memória da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o Registro de Terras do Arquivo Público do Estado de São Paulo, apontou que os inventários de Antônio Manoel Teixeira, de 1852, e de seu filho, Francisco Teixeira Vilela, de 1873, não fazem menção a nenhuma área denominada Salto Grande.

A primeira referência a uma “Fazenda Salto Grande”, de acordo com os historiadores, aparece entre 1854 e 1857, uma área localizada entre o Rio Jaguari e o Rio Atibaia, pertencente a Alferes José de Campos Penteado. Em 1855, José de Campos Penteado Júnior e Francisco de Campos Andrade descrevem os limites das suas terras chamadas de “Sítio do Salto Grande”. “Ou seja, os irmãos Francisco de Campos e José de Campos, e o pai deles -Alferes José de Campos Penteado -, aparecem como proprietários de Salto Grande, ao contrário do que afirma a historiografia, que aponta que, nessa época, a propriedade seria da família Vilela”, ressaltou Gabriela.

VOLTANDO NO TEMPO. Numa pesquisa levando em consideração datas mais antigas, os historiadores encontraram dados ainda mais conflitantes com o conhecimento popular. Em documentos de 1812, Antônio de Camargo Penteado, pai de Alferes José de Campos Penteado, já cita a propriedade de terras entre os rios Jaguari e Atibaia, ainda sem nome. “Tudo indica que a Fazenda Salto Grande já estava na família Campos Penteado desde, pelo menos, 1812”, apontou Gabriela.

“A gente tem essa visão de que Salto Grande é a região do Casarão e uma grande área única”, ressaltou Mariana. “Porém, na verdade, não é bem assim. Há vários registros de terra e a gente vai encontrar divisões, porções grandes de terra de outros proprietários, casamentos… É uma configuração totalmente diferente da que a gente imagina. A região de Salto Grande é, na realidade, uma junção de várias áreas”, explicou a historiadora. “Era uma porção de terra, dividida entre membros da mesma família, entre filhos e herdeiros, e que depois vai se consolidando uma terra só, um proprietário só. Mas a família que a historiografia oficial prega ser a dona oficial do Casarão [a Teixeira Vilela], nunca foi de fato”, complementou Elizabete.

Artigo científico vai mostrar lacunas históricas

Foto: Reprodução

Todas essas lacunas históricas serão detalhadas em um artigo científico, previsto para ser publicado ainda em 2018. Para o grupo de historiadores, no entanto, revisitar o passado de Americana é a única maneira de entender, de fato, o início do desenvolvimento da cidade. “Percebemos que muitas coisas que eram tidas como uma ‘verdade’ de certa forma consolidada, na realidade, não tinha embasamento”, comentou a historiadora Mariana Spaulucci Feltrin. “Trabalhar essa questão da memória é uma maneira de encarar a formação social e política de Americana”.

A revisita histórica do grupo, agora, busca salientar a importância dos negros na formação social e cultural do município. “Temos consolidado que a cidade foi formada pelos colonos europeus e imigrantes norte-americanos, mas os escravizados, que também foram essenciais na formação das cidades e região, são deixados de lado”, lembrou Gabriela Simonetti Trevisan, que também está conduzindo as pesquisas. “Não dá para ignorar que isso aconteceu como é ignorado até hoje. Nossa ideia é fazer esse resgate. Não temos referência nenhuma ao passado de escravidão e milhões de referências sobre os norte-americanos, então é preciso ter esse debate crítico”, encerrou Mariana.

Escravidão é tema da próxima fase das pesquisas

De acordo com a historiadora Elizabete Carla Guedes, todas essas descobertas feitas pelo grupo no qual é membro, tiveram início com uma pesquisa que buscava informações sobre a presença dos escravos na região no século 19. “Impossível falar sobre a escravidão em Salto Grande sem falar dos proprietários de terra da região”, disse.

Com as discrepâncias entre a história e os documentos oficiais tomando a frente da pesquisa, o próximo passo do grupo será levantar quantos escravos existiam na região. “Mas já dá para ter uma noção de que seriam centenas”, apontou. “Americana fez parte da comarca de Campinas até 1924 e não se fala que a cidade estava inserida na sua mesma lógica econômica – que era focada na escravidão”, resumiu Gabriela Simonetti Trevisan, integrante do grupo de pesquisas.

Um dos focos do estudo, segundo o também historiador Jefferson Luis Rodrigues Bocardi, é a senzala do Casarão de Salto Grande. “Se passa a ideia de que a senzala era localizada embaixo do Casarão, mas na verdade isso não tem lógica”, comentou o historiador. “O estilo do sobrado do Casarão se diz ortodoxo, porque possui piso térreo de serviços e o superior era a morada do proprietário. Mas não tem lógica uma senzala com um pé-direito de 16 metros e o senhor ter seus escravos de lavoura presos por perto. Quem ficava mais próximos eram os escravos ‘domésticos’”, salientou.