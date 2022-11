Salões da rede Mini Gente são invadidos em Americana neste fim de semana

Porta de vidro foi danificada por invasores - Foto: Paula Nacasaki

Os dois salões da rede de buffet infantil Mini Gente em Americana foram invadidos neste final de semana, dias após o grupo anunciar o encerramento de suas atividades e deixar famílias no prejuízo.

De acordo com um dos responsáveis pelo buffet, que não quis ter seu nome divulgado, os espaços teriam sido invadidos, possivelmente, por clientes lesados. Segundo a pessoa, um segurança que estava na unidade do Campo Limpo, próximo à rodoviária, chegou a ser agredido. A invasão teria sido feita por dois homens, sendo um deles armado, na noite de sábado (5).

Gama esteve no local e fechou o portão, já a porta de vidro foi quebrada por invasores Gama esteve no salão da Rua Dom Pedro II e fechou o portão – Fotos: Paula Nacasaki

O segurança teve sua roupa rasgada e foi obrigado a ficar em silêncio enquanto a dupla retirava itens do salão. Depois, os dois foram embora.

Neste domingo (6), outro salão da rede foi invadido, o localizado na Rua Dom Pedro II. Segundo a pessoa ouvida pela reportagem, os vizinhos viram os invasores pularem a grade, quebrarem a porta de vidro, furtaram bens e deixarem eletrodomésticos próximo à saída, para retornarem e levarem os demais itens.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi chamada por meio de uma denúncia anônima às 13h50 e, no local, constatou o vidro quebrado e o portão aberto, mas não havia ninguém no imóvel. Os guardas fecharam o portão e registraram o fato na delegacia. Como não encontraram nenhum responsável, também não foi possível confirmar se houve, de fato, o furto ou apenas o dano.

O LIBERAL esteve no salão e constatou a porta de vidro quebrada. Nenhum vizinho quis conversar com a reportagem.

A pessoa responsável pela rede afirmou ao LIBERAL neste domingo que, nesta segunda-feira (7), o advogado que representa o grupo irá à delegacia de Americana para registrar a ocorrência sobre as invasões nos dois salões. Ela ainda não soube precisar quais objetos foram levados e qual valor foi subtraído das duas unidades.

Sobre reembolsar os clientes afetados, a pessoa afirmou que está levantando os bens para poder quitar os valores, porém disse estar preocupada, uma vez que, segundo ela, muitos itens já foram furtados ou quebrados pelos próprios clientes e, em alguns casos, até mesmo por fornecedores.

Afetados

Pelo menos 300 famílias ficaram no prejuízo com o fechamento sem nenhum aviso prévio por parte do buffet, nas cidades de Americana e Piracicaba. O fim das atividades foi anunciado nas redes sociais na última quarta, atingindo também famílias de Santa Bárbara d’Oeste que fecharam contratos com o espaço que seria inaugurado em dezembro deste ano no município.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), até o momento, foram registrados 47 boletins de ocorrência por descumprimento de contrato em Piracicaba e nove em Americana. Em nota, a pasta informou que todos estão sendo investigados pela Polícia Civil, mas que detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.