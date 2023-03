Salário ‘baixo’ espanta médicos na Prefeitura de Americana

HM de Americana prefeitura diz atender realidade da cidade - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O não preenchimento de três cargos de médico no concurso público da Prefeitura de Americana pode ter uma explicação: o salário. Para Moacyr Esteves Perche, presidente do Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região), o valor oferecido “espanta” os profissionais.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 18, o concurso não conseguiu preencher os cargos de cardiologista, neurologista e médico do trabalho. De acordo com a prefeitura, ninguém realizou a prova para essas funções.

O salário oferecido para cardiologista era R$ 7,5 mil mensais para 40 horas semanais. No caso dos outros dois cargos, os vencimentos eram R$ 4 mil para 20 horas semanais. Havia uma vaga para cada uma dessas funções.

“A defasagem aí está impressionante. Fico surpreso de conseguirem profissionais para as outras áreas. Mas não se engane. A taxa de giro desses profissionais deve ser muito grande por causa do baixo salário”, disse o sindicalista ao LIBERAL.

Ele apontou que o salário está abaixo do ofertado por outros municípios. Um deles é Santa Bárbara d’Oeste, onde a prefeitura abriu, na última semana, um concurso para a contratação de 33 de médicos, inclusive cardiologista. Os vencimentos oferecidos para essa especialidade são R$ 11,3 mil para 20 horas semanais.

Moacyr também citou outros exemplos de salários maiores: R$ 5,7 mil para 20 horas semanais em Várzea Paulista; R$ 6 mil para 12 horas semanais em Campo Limpo e Jarinu; e R$ 10,2 mil para 20 horas semanais em Jundiaí.

DESESTÍMULO. Segundo o presidente do Sindimed, a longo prazo, o médico também acaba desestimulado pelo teto salarial – os servidores não podem receber mais que o prefeito.

“Depois de dedicar praticamente a vida toda ao município, o médico, no final de carreira, é penalizado com um corte e retenção de salário no valor do salário do prefeito. Então, a curto prazo, a prefeitura espanta o médico pelo salário e, a longo prazo, pela falta de perspectiva de carreira. Uma pena para a população que fica sem médico onde mais precisa”, afirmou.

Há outras especialidades com a mesma faixa salarial na Prefeitura de Americana. No concurso, a oferta também era de R$ 4 mil por 20 horas semanais para dermatologista, endocrinologista, hematologista, infectologista, oncologista, pneumologista e reumatologista; e R$ 7,5 mil por 40 horas semanais para oftalmologista e urologista.

RESPOSTA. Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que os salários foram oferecidos de acordo com a realidade do município e com responsabilidade com a folha de pagamento. “Ressaltamos que, diante do cenário, será feito estudo sobre essa questão”. Em outra ocasião, o Executivo informou que pretende, num próximo concurso, abrir solicitação para o cargo de médico do trabalho.

Com relação às funções de neurologista e cardiologista, apontou que já conta com profissionais por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Campinas).